竹縣行動書車首上路　超Ｑ限量動物悠遊卡借閱證快來換！



▲新竹縣「行動書車」即將在3月6日首度上路。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府在去年底獲贈首輛「行動書車」，預計在3月6日滿載千本書冊首度上路，行動書車首站將前往關西六福村，之後陸續巡迴新竹縣13鄉鎮直到5月底。民眾只要現場借閱3本以上書籍並符合條件，就能兌換文化局新版限量設計悠遊卡借閱證，超Ｑ的動物圖案千萬不能錯過。

「這是新竹縣推廣公共圖書館閱讀將邁向全新程碑！」縣長楊文科說明，今年上半年行動書車服務據點深入新竹縣13鄉鎮市地區，各景點趴趴走，提供借還書及辦證服務，並搭配縣內藝文展演，串聯各區域活動，邀請大小讀者跟著書車去旅行，讓閱讀成為民眾生活的一部分。

▲文化局加碼，在縣內14所公共圖書館現場借閱3本以上書籍，尚未領過竹縣悠遊卡借閱證者，即可兌換悠遊卡借閱證1張。

文化局長李安妤表示，3月6日行動書車活動將在六福村的中央魔術噴泉登場，從上午9點至下午5點全日提供借還書及辦證服務，現場搭配六福村「世界嘉年華」活動，結合繪本與音樂，帶來有趣的互動式音樂劇，活動精彩可期。

此外，去年文化局搭配閱讀節推出限量2萬張悠遊卡借閱證，目前一般讀者加上學童兌換名額尚餘8千多張，為吸引更多大小朋友加入樂讀行列，之前成人必須年度借閱滿50冊，學齡兒童繳交5篇閱讀心得才可兌換，近期推出新春加碼回饋方案，只要到縣內14所公共圖書館，現場借閱3本以上書籍，尚未領過竹縣悠遊卡借閱證者，即可兌換悠遊卡借閱證1張。

行動書車活動當日，現場借閱3本書籍者，可獲得一份小禮物，每場限量50份，尚未換過悠遊卡借閱證者，則能現場辦卡兌換限量可愛動物版借閱證一張。各場次活動詳情，請上「新竹縣公共圖書館官網」、「竹縣go藝思」。

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