美海軍又爆群聚感染！第五艦隊發言人證實：中東2艘軍艦染疫

▲美國海軍又爆群聚感染，圖為聖地牙哥號（USS San Diego）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

美國海軍第五艦隊發言人26日出面表示，在中東執行任務的2艘軍艦皆爆發新冠肺炎群聚感染，分別為輕型巡洋艦「聖地牙哥號」（USS San Diego）和飛行導彈巡洋艦「菲律賓海號」（USS Philippine Sea）。據了解，聖地牙哥號上載有約600名水手與海軍陸戰隊，菲律賓海號上則有380名官兵水手，兩艘軍艦目前都已出現數十位確診者。

▲菲律賓海號（USS Philippine Sea）。（圖／達志影像／美聯社）



根據《美聯社》報導，第五艦隊發言人雷貝卡（Rebecca Rebarich）表示，聖地牙哥號經過全員篩檢後，發現有數十名官員的檢驗結果呈陽性；而菲律賓海號則有數名呈陽性，目前兩艘軍艦上的確診者都已在船上進行自我隔離，軍艦也都停泊在隔離泡泡區中，並由巴林政府負責軍艦調度和提供醫療支援。

▲西奧多‧羅斯福號航母（USS Theodore Roosevelt）。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，美國海軍有史以來爆發最大的新冠肺炎疫情為去年的西奧多‧羅斯福號航母（USS Theodore Roosevelt），船上共有1000多名水手確診、1人死亡，且整艘船被迫停在關島進2個月，最終船上的4800人都被送往關島岸上進行數周的隔離。