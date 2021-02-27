2寶爸上班挖墳　下秒2m泥土牆突坍塌！慘被活活埋死來不及逃

▲死者阿利考克已婚，育有2名10多歲的兒子。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名42歲掘墳工人25日上午來到公墓，一如往常上班，豈料就在剷平一處墓穴底部時，兩側墳穴突然坍塌，超過7英尺（約2.1公尺）泥土瞬間把他活埋。儘管在場同事們立刻上前救援，但仍無法及時救他出來，在緊急救援人員到場後，被活埋的男子被宣布當場死亡。

綜合每日郵報等外媒報導，42歲的阿利考克（Rodwin Allicock）是名紐約州長島掘墓工人，25日來到露天的華盛頓紀念公園公墓上班，但就在上午8時30分左右，當他努力剷平墓穴底部時，意外突然發生，兩側超過2公尺高的泥土牆無預警坍塌。

來不及逃脫的阿利考克瞬間被活埋，一旁同事們見狀嚇得趕緊上前救人，但卻因墓穴深度超過2公尺救援失敗。緊急救援人員獲報後也趕到現場，但仍無法趕上搶救，宣布阿利考克當場死亡。

Absolutely awful. 由 Daily Mail 發佈於 2021年2月25日 星期四

現已知阿利考克已婚，是2名10多歲兒子的父親。他的一名同事在臉書發文稱，「阿利考克安穩睡吧，你是個很棒的同事，一個很棒的人！」

只不過，墓穴兩側坍塌的確切原因仍有待釐清，當局已經展開相關調查，且當地警方凶殺小組也參與其中。