三鶯土城紫爆！楊梅到新竹「一條紅」時速40km↓　國道6大地雷曝

▲今日上午國道六大路段車多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今日（2/27）為和平紀念日連續假期第1日，交通部高公局預判今日上午壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、國5南向南港系統-坪林等六大路段。

根據高公局1968 APP顯示，北台灣路網出現壅塞，樹林－鶯歌系統、湖口服務區－竹北車多一度紫爆，時速不到20公里，土城－樹林、鶯歌系統－關西服務區、機場系統－中壢轉接二、楊梅端－湖口服務區、竹北－新竹等路段車速不到40公里。而國5雙向仍算順暢，時速可達60公里以上。

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▲北部國道一早就紫爆。（圖／高公局即時路況）

高公局表示，本日0-5時平均交通量為6.4百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)之1.8倍；預估本日交通量為115百萬車公里。

目前壅塞路段包含國1南向湖口至竹北、國1高架南向中壢轉接道至楊梅端(事故)、國3南向三鶯至龍潭，其餘路段正常。截止上午7時，交通量為12.0百萬車公里。

今日相關疏導措施包括0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

預判今日上午壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

▲今日交通量預估。（圖／高公局）