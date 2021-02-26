一表看懂連假壅塞路段！國5塞到深夜　「這2天」行車時間增7倍

▲林佳龍視察高公局行控中心。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

明天開始是228和平紀念日連假，交通部高公局長趙興華表示，今早9點國5已逐漸湧入車流，每小時有超過2000輛次車輛經過。本次連假將以短途旅次為主，南下交通量第一天最高、北向第三天最高，周日國5北向行車時間為平時7倍，車流至深夜11點才會紓解。

高公局預判在和平紀念日連假前1日(2月26日)9-24時、2月27日5-16時及2月28日6-16時，國5南向南港系統至坪林將湧現往宜蘭方向之車流；而北向宜蘭至坪林等路段，於2月28日11-23時及3月1日10-20時容易發生車速低於每小時40公里之壅塞情形，整體旅行時間恐將為平常的5-7倍。

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▲一表看懂連假壅塞路段。（圖／高公局提供）

針對雪隧龜速車，高公局加嚴提速機制，春節初二到初四慢速車每日平均超過1000輛，為元旦平均件數5倍。趙興華表示，用路人在隧道內多會保持警覺，不過在進出隧道後容易鬆懈，導致車距變大，若能及時跟上，對隧道順暢有很大幫助。

林佳龍表示，這次連假雙鐵、國道客運仍禁止飲食，連假後才會鬆綁禁令，國人務必配合。今早9點國5車流雖有增多，但不如去年端午連假大塞車一樣壅塞，車流仍在控制範圍內。

▲▼林佳龍視察高公局行控中心，對連假疏運嚴陣以待。（圖／記者李宜秦攝）