228連假首日國道南下一早就紫爆！　國五狀況出乎預料

▲228首日，國道三號南下三鶯交流道湧現車潮。（圖／翻攝高速公路1968網站，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天是228連假首日，國道一號一早就湧現車潮，南下中壢-楊梅段一度「紫爆」時速不足20公里；國道三號南下三鶯段同樣也是呈現紫爆狀況。反觀國五車潮卻是比預估的還少，時速還可以維持在60公里左右。

從1968高速公路網站即時影像可以看到，國道一號南下91公里、竹北交流道附近車潮湧現，時速不足20公里；國道三號南下50公里、三鶯交流道也是車輛相當多。反觀一向都會塞車的國道五號車潮卻是比預估的還少，目前時速還能維持在60公里左右。

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▲▼國道一早部分路段紫爆，時速不足20公里。

高公局預估今日國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里) 1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

▲國道一號南下竹北交流道附近車潮湧現。

今日疏導措施包括6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲▼228連假，國五車潮比預期的還少。



2/27國道重點壅塞路段

國1

南向

7-15時楊梅-新竹系統(5倍)

8-16時彰化系統-埔鹽系統(3倍)

北向

10-12時圓山-大華系統(4倍)

國3

南向

7-12時三鶯-關西(4倍)

9-12時烏日-霧峰系統(4倍)

國5

南向

5-16時南港系統-坪林(5 倍)