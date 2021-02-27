國道「6大地雷路段」出爐！國5凌晨5點開始塞　行車時間增5倍

▲國道今日將湧現出遊車潮。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

今天是228和平紀念日連假第一天，交通部高公局預判，壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等六大路段，建議南向用路人下午再出發。

高公局預估今日國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里) 1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

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今日疏導措施包括6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲▼連假首日交通量預測與疏導措施。（圖／高公局）



預判今日壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。高公局祝大家和平紀念日連假行車平安。



2/27國道重點壅塞路段

國1

⚫南向

7-15時楊梅-新竹系統(5倍)

8-16時彰化系統-埔鹽系統(3倍)

⚫北向

10-12時圓山-大華系統(4倍)

國3

⚫南向

7-12時三鶯-關西(4倍)

9-12時烏日-霧峰系統(4倍)

國5

⚫南向

5-16時南港系統-坪林(5 倍)