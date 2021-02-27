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社會 社會焦點 保障人權

板橋KTV大亂鬥！17歲少年「脖子中刀」坐警車就醫　2人警局落跑被逮

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區27日凌晨5時許，重慶路上一間KTV內爆發一起鬥毆事件，一名17歲少年脖子遭人持利器刺傷。警方到場後，立即利用警車協助傷者送醫，見現場民眾酒後情緒激動，噴灑辣椒水控制後，將傷者友人帶回派出所調查，但其中2人竟在警局前跳車逃跑。警方初步了解為雙方在樓梯間碰撞，進而引發肢體衝突。警方正調閱監視器，全力追緝犯嫌中。

▲▼警方獲報板橋同學匯爆發大亂鬥，出動多名警力到場，同時利用警車協助傷者送醫急救。其中帶回2人從派出所跑走，被警方在四川路壓制帶回（圖／記者游宗樺攝）

▲警方獲報板橋同學匯爆發大亂鬥，出動多名警力到場。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，17歲的周姓少年與多名朋友在板橋同學匯歡唱，期間同包廂的張男（24歲）在樓梯間與人碰撞，雙方當場爆發激烈衝突，周男在衝突中拿酒精消毒器丟楊男（30歲），遭對方拿折疊刀刺中脖子，當場血濺KTV。警方獲報出動快打部隊到場，第一時間利用警車將傷者送醫急救，而非用到場的的2輛救護車送醫。而行兇的楊男則因胸部受傷，自行搭計程車離開。

▲▼警方獲報板橋同學匯爆發大亂鬥，出動多名警力到場，同時利用警車協助傷者送醫急救。其中帶回2人從派出所跑走，被警方在四川路壓制帶回（圖／記者游宗樺攝）

▲▼警方獲報板橋同學匯爆發大亂鬥，出動多名警力到場，同時利用警車協助傷者送醫急救。其中帶回2人從派出所跑走，被警方在四川路壓制帶回（圖／記者游宗樺攝）

▲有2人在派出所跑走，被警方在四川路噴辣椒水後，壓制帶回，其中傷者的楊姓友人（上）嘴部流血，被送醫救治。（圖／記者游宗樺攝）

警方發現傷者友人情緒激動，噴灑辣椒水控制場面，同時從現場帶回5人到後埔派出所調查，但其中有2人從派出所跑出，跑到四川路一段上被趕到的警方壓制，其中24歲的楊姓男子在壓制過程中嘴部受傷冒血，高聲喊著自己小弟被人刺傷想去關心，但被警員強制送上警車帶回，最後因被噴辣椒水引發氣喘，坐上救護車送醫救治。

▲▼警方獲報板橋同學匯爆發大亂鬥，出動多名警力到場，同時利用警車協助傷者送醫急救。其中帶回2人從派出所跑走，被警方在四川路壓制帶回（圖／記者游宗樺攝）

▲警方到場噴灑辣椒水控制場面，自己也被波及不適。（圖／記者游宗樺攝）

由於警方到場時兇嫌已經離開，警方在KTV內進行拍照採證，正調閱店家監視器，追查犯嫌身份，將通知其到案說明，釐清確切衝突原因。

▲▼警方獲報板橋同學匯爆發大亂鬥，出動多名警力到場，同時利用警車協助傷者送醫急救。其中帶回2人從派出所跑走，被警方在四川路壓制帶回（圖／記者游宗樺攝）

▲▼警方獲報板橋同學匯爆發大亂鬥，出動多名警力到場，同時利用警車協助傷者送醫急救。其中帶回2人從派出所跑走，被警方在四川路壓制帶回（圖／記者游宗樺攝）

▲楊男被帶回警局後，因被噴灑辣椒水後身體不適，被送醫救治。（圖／記者游宗樺攝）

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