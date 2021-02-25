買2張火車票「售票員給7張」　原因超暖心...他感動：而且還在同車廂

▲原PO的老母親臨時想搭車上板橋。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「謝謝你、謝謝你小姑娘！」一名男網友發文表示，他80多歲的媽媽日前臨時想帶孫子上板橋，於是他便至台鐵售票口購買2張半票；售票員起初告訴他台中到新竹沒座位後，便埋頭開票，但是過了5分鐘卻都還沒好，讓他覺得「有夠烏龜的」，直到對方最後拿給他7張票，他才明白「原來小姐花那麼多時間是在幫我媽排座位。」

這名男網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，他80多歲的老母親上週六忽然想帶孫子上板橋找他妹，由於事出臨時，所以他便到台鐵售票口現場買票。原PO當時開口說「小姐2張半票到板橋」，售票小姐則告訴他台中到新竹沒座位，要到新竹以後才有得坐，不過畢竟沒有事先購票，所以他心想「站票到新竹還好。」

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售票小姐這時忽然抬頭看了一眼，便問「一個阿嬤、一個小孩喔？」原PO點點頭後，接著就見對方低頭開票。不過，原PO等了5分鐘左右卻一直沒拿到票，眼見後面的人龍愈排愈長，讓他忍不住嘀咕「搞什麼嘛...有夠烏龜的。」

▲售票員將7張票交給原PO。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

售票小姐好不容易處理完以後，便抬頭向原PO說，「小孩從新竹後才有座位，阿嬤只有竹南到新竹站票，只是你們每站都換座位，新竹後就不用換了。」原PO從對方手中接過去7張票，感動油然而生，原來售票員之所以處理這麼久，是為了幫他媽媽排座位，且對方擔心老人家不方便，還將座位全排在同個車廂，「謝謝你、謝謝你小姑娘！」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「好窩心的服務人員」、「真暖心的售票小姐姐」、「好用心的小姑娘，害我紅了眼眶」、「好貼心的票務小姐」、「很暖心的站務員值得表揚」、「這個台鐵不表揚不行」、「感動」、「真的很優秀耶」、「這社會還是有貼心的人」。