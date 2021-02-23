獨／酒後衝突被爆頭！好友關心遭警噴辣椒水　怒控4大罪狀討公道

▲余男事後驗傷，並到分局報案，怒控警方4大罪狀。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區22日上午6時許，南雅南路上一間KTV爆發酒後衝突，一名男子遭對方打到頭破血流，傷者友人見狀上前關心時，卻遭到警方制止，甚至被噴辣椒水後上銬帶回，質疑警方執法過當，怒控傷害等4項罪責。對此，警方表示，由於現場民眾多有飲酒且情緒激動，為避免衝突擴大，於是使用強制力進行保護管束，全案將依傷害、妨害秩序罪嫌進行偵辦。

據了解，事發前李姓男子（20歲）在廁所與魯男（33歲）發生碰撞，2人一度爆發口角衝突，之後雙方回到各自包廂，而魯男自覺理虧，到隔壁包廂找李男等6人敬酒賠罪，但當李男等人去魯男一方包廂回敬時，魯男卻以酒喝太多喝不下為由婉拒，引起對方不滿出手痛毆，魯男當場被打到頭破血流。

警方獲報到場，將雙方隔開，由於現場民眾酒後情緒激動，為避免事態擴大，利用優勢警力控制現場，但魯男的余姓友人（20歲）見到朋友被打，頭上滿是血跡，急著關心傷者，一度想上前查看，被旁邊的警員制止，不斷要余男回到包廂，表示「你朋友受傷了！你先冷靜下來！」、「幹什麼東西？」，同時出手將他推回包廂內。

▲警方到場將雙方隔開，並出手控制現場民眾，要他們回到包廂。（圖／記者游宗樺翻攝）

余男見狀，大喊「我朋友被打破頭了！你們不管啊？」，急切關心朋友的他出口質疑警方不管傷者，只針對被害一方進行約束，卻得到警方回應「我們不是來了嗎？」，余男護友心切，情緒激動想再度離開包廂，被警方警告將進行保護管束後，遭到警員噴灑辣椒水後壓制上銬。

余男指控，當時看到他們已經打起來了，自己則是沒有動手在旁勸架，卻被趕來的警員叫進包廂坐好，期間對警方表示說自己朋友頭流血了，詢問是否會處理，不料只因這句話，卻被現場警員大小聲，還被噴辣椒水，5、6名警員甚至趁機出腳踢人，最後莫名被上手銬帶回警局，滿臉辣椒水而痛苦不堪的他被迫等了近30分鐘才獲得沖水機會，控訴警方執法過當。

余男表示，事後有到醫院驗傷，發現左肩、左手腕有挫傷，且左眼遭辣椒水灼傷，警員得知後未予以道歉，態度也不友善，於是怒控警方涉及瀆職、傷害、強制、妨害自由等罪，並於分局製作筆錄，想藉此討一個公道。

▲余男想上前查看朋友傷勢未果，卻遭警噴辣椒水壓制。（圖／記者游宗樺翻攝）

對此，板橋警分局偵查隊隊長曾柏仲表示，警方到場時立即將雙方隔開，同時通知救護車將頭部撕裂傷的魯男送醫治療，但等救護車的期間，余男不斷想離開包廂去找傷者，為避免二次衝突，於是使用強制力對其進行保護管束，並將李男一方等6人帶回調查，由於李男並未動手，將依傷害、妨害秩序罪嫌將蔡男等5人移送新北地檢署偵辦。