葉門政府軍與叛軍爆發戰鬥　至少60名戰士身亡

淮海戰役號稱「人類歷史最後一場特大規模的古代戰爭」，被列為近代國共戰爭史上，最悲壯的一段歷史。當年，國共雙方都有動用現代化武器，解放軍60萬對國民黨80萬大軍，國民政府軍武裝備略勝一籌，還是輸掉戰役。主要，中共當時動員民工543萬人後勤支援，最後，換來「獨輪車戰勝坦克車的結局。」這場規模罕見的大戰役，到底是如何的具有「古代」戰爭的特色？帶您揭秘。