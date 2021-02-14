獨輪車戰勝坦克車！　人類最後一場「大規模古代戰爭」

記者任以芳／台北報導

淮海戰役號稱「人類歷史最後一場特大規模的古代戰爭」，被列為近代國共戰爭史上，最悲壯的一段歷史。當年，國共雙方都有動用現代化武器，解放軍60萬對國民黨80萬大軍，國民政府軍武裝備略勝一籌，還是輸掉戰役。主要，中共當時動員民工543萬人後勤支援，最後，換來「獨輪車戰勝坦克車的結局。」這場規模罕見的大戰役，到底是如何的具有「古代」戰爭的特色？帶您揭秘。

▲淮海戰役號稱「人類歷史最後一場特大規模的古代戰爭」。（圖／翻攝 譚兵讀武）

徐蚌會戰或是淮海戰役，是第二次國共內戰「三大戰役」之一，發生在1948年11月6日，1949年1月10日結束，歷時66天。主要是解放軍對蔣介石的徐州剿匪總司令部防區進攻。讓外界好奇的是，兩軍PK，蔣介石的軍隊武器、裝備都比較好，為何會輸給當年的解放軍？

資深媒體人老譚指出，「國民政府的敗象，早在1947、甚至是1946年就已經可以看得出來，可是淮海戰役的落幕，還是可以做為一個重要的分水嶺。」這場空前大戰役，國共兩邊投入的兵力有很多說法，估且用解放軍60萬對國民黨80萬的這個說法。

▲徐蚌會戰或是淮海戰役，是第二次國共內戰「三大戰役」之一。（圖／翻攝 譚兵讀武）

老譚曾經訪問一位打過雙堆集的老兵，他描述當年，「國軍這邊還有黃維的機械化美式裝備兵團，可是卻被打敗，因素當然很多。」這是老譚曾經訪問一位打過雙堆集的老兵描述的場景。

退休老兵心有餘悸的回憶，「有次砲彈落下，砲長直接炸死，肉塊就整個貼在寨牆上，我剛好與排長在旁邊，一段寨牆垮下來，把他們埋了，結果被救出來，挖出來才發現一小片彈片畫過小拇指，小拇指就斷了。」老兵不斷強調，「沒死真的是命大，戰爭真的很殘酷，沒碰過就最好不要高言開打。」

▲解放軍獨輪車戰勝國軍坦克車。（圖／翻攝 譚兵讀武）

至於，當年國共兩邊是怎麼打法？關於這場戰役，國共都是全力一搏。通常大軍未動，糧草先行。國軍部隊移動，主要是倚靠鐵路，那時隴海鐵路、津浦鐵路等等、鐵路被截斷，就等於無法打持久戰。

至於解放軍方面，倚靠強大的「民眾組織力量」，補給不斷，補充無缺。才能夠堅持到最後5分鐘，改變整個局勢。事後估計，為了供應至少60萬人的部隊作戰，中共動員民工543萬人去運送糧食、補給品、抬受傷的士兵等等。所以，這場戰役運用了最古老人力推車，「獨輪車戰勝坦克車。」

▲大陸《大決戰》書或電影，加入英雄人物事蹟。（圖／翻攝 譚兵讀武）

老譚分析，為了謀劃打淮海戰役之日起，中共高層就特別重視後勤保障的問題，強調一定要充分動員百姓支援前線。因此，大陸《大決戰》的書或電影，都會加入一些英雄人物曾付出過的事蹟。

比如，為了支前，男人運糧食、運彈藥；女人碾米磨麵、逢製衣服鞋子等等。由於，第一線的糧食消耗量大，也有由女性組成的運輸隊，像男人一樣，在冰天雪地裡走了400多里，運送糧食給軍隊。

▲李蘭貞。（圖／翻攝 譚兵讀武）

另外，擔架隊成員都是男人，當年有一位被特別表彰的女人李蘭貞也參加擔架隊，跟著一起運送傷兵。他們過河的時候，男人怕濕衣褲挨凍，全部把褲子都脫了，重傷患放在擔架上用也成頭頂著過河。

但是，女性成員怎麼辦？就是男人先過，她們在後面。所以，那時候的後勤運送，可以常常看到一群人露著白花花的屁股，走過冷冰冰的河水，就算河面飄著薄冰塊，一樣涉水過去，可能都凍得全身青紫。至於。當年解放軍民工們為何如此賣命，以及最後戰爭死傷有多慘烈？《譚兵讀武》第34集帶您走進歷史，回顧這場「人類歷史最後一場特大規模的古代戰爭」。

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