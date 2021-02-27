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開啟野獸模式？　殲-20掛16枚霹靂-15變身「導彈卡車」

▲▼殲-20原型機翼下疑似掛載2枚霹靂-15進行試飛。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲殲-20原型機翼下疑似掛載2枚霹靂-15進行試飛。（圖／翻攝自新浪軍事）

軍武中心／綜合報導

殲-20近日疑似被拍攝到在翼下掛載2枚霹靂-15中程空空導彈進行試飛，按照過去曾攜帶4具大型副油箱亮相來推斷，解放軍正在將這款隱身戰機切換為野獸模式，未來至少可外掛多達16枚的霹靂-15，變身成為「導彈卡車」後能在非隱身超視距空戰中發揮強大火力。

所謂的「野獸模式」（beast mode）事實上是洛克希德‧馬丁（Lockheed Martin）為F-35戰機所喊出的宣傳用語，指的是隱身戰鬥機在翼下外掛大量彈藥以非隱身外形作戰。而開啟野獸模式下的F-35，除了可以裝載高達14枚AIM-120先進中程空對空飛彈之外，還可以再外掛2枚AIM-9X「響尾蛇」短程空對空飛彈，成為空中強大的武器庫。

這樣的概念似乎也將在大陸的殲-20戰機身上顯現，日前一架殲-20原型機被拍攝到已在翼下掛載2枚空空導彈進行試飛，從其導彈尺寸來看很可能攜帶的就是PL-15主動雷達制導中距彈。過去該機曾展示過翼下掛載4具大型副油箱，也就是說殲-20每側翼下至少布置了2個外掛點，將成拓展殲-20野獸模式的基礎。

▼殲-20掛4具副油箱。（圖／翻攝自搜狐軍事）

▲▼殲-20曾被捕捉到掛4具副油箱試飛。（圖／翻攝自搜狐軍事）

大陸知名軍事博主「百戰刀」分析，在空對空作戰的野獸模式中，目前看來殲-20至少可以外掛多達16枚PL-15空空導彈，其中彈艙內置6枚（通過掛載PL-15折疊翼版本，這點已被中航模型所證實），而翼下則通過一種類似殲-10的人字梁雙聯中距彈掛架掛載8枚PL-15，外加側彈艙的2枚PL-10，殲-20於是就成為強大的導彈卡車武庫機，能在非隱身超視距空戰中源源不斷地輸出火力。

此外，翼下掛架也將賦予殲-20強大空地作戰能力，從其副油箱尺寸來看，4個重載外掛點每個都能掛載一枚發射重量1.5噸以上的重型防區外精確制導遠程打擊彈藥，突破殲-20機腹彈艙無法內置大型空地彈藥的限制。

▼殲-20最新的複合掛架曝光。（圖／翻攝自騰訊網）

▲▼殲-20最新的複合掛架曝光。（圖／翻攝自騰訊網）

對於外界質疑隱身戰機少了隱形的功能後，即使再能掛又有什麽意義的質疑，該文章則特別強調，對於隱身戰鬥機來說，在未來戰爭中很可能只需在戰爭初始階段（也就是戰爭首日）的高威脅環境中需要用到全隱身外形，奪取戰場制空權完成「踹門」任務後，接下來就能根據任務需要靈活在隱身模式和野獸模式中切換，而野獸模式無疑大幅增加隱身戰機的空空和空地任務有效載荷。

資料顯示，霹靂-15是由中國607所（空對空導彈研究院）所研製，它的出現是為替代雷達制導的霹靂-12。兩者相比，霹靂-15不僅在雷達主動探測距離上有所增大，具備抗干擾資料鏈，同時還有一個雙脈衝固體火箭發動機來擴大射程，最大射程可以達到驚人的200公里。

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