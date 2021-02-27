薪水比少尉少！網問「7年級軍校生」現況　內行人曝：很多卡這關

▲7年級軍校生現況如何，引發網友熱議。圖為台灣第一位空軍官校正期班畢業的女飛官高慈妤，1990年出生的她也是7年級生。（圖／資料照）



記者林彥臣／綜合報導

1981年第一波出生的「7年級生」，今年將滿40歲，已經是個不再年輕的世代，不僅在各職場中成為主要的人力資源，在軍中當然也是中流砥柱，就有網友在PTT八卦板發問，當年選擇讀軍校從軍的第一波7年級生，現在過得如何，引發許多網友的討論。

原PO發文表示， 在還有聯考的年代，一講到當軍人，長輩總是說出來會跟社會脫節，覺得當軍人不好，他本身也想考軍校但被家人阻止，結果現在薪水也沒比少尉多，想問7年級當軍人的官拜到那了？上校？中校？少校？薪水多少呀？

▲讀軍校從軍現在被認為是待遇很好的出路，但是在7年級生求學的時代，並不認為從軍是個好選項。圖為空軍官校。（圖／取自空軍官校網站）



網友在推文中表示，「70年次去考軍校的應該都能升到少校啦」、「我國中同學已經中校退伍，現在在職訓換跑道中」、「表哥中校，準備退伍月領四萬」、「快40的連長今年才升營參謀主任少校」、「中校差不多，也要滿20年了」、「都順利升，沒出包的話應該等退伍領月退找退休工作了」。

但也有人點其實不少7年級軍官都卡在這關，「10年上尉退伍的比較多啦」、「後面一堆人卡上尉退伍」、「大部分中校就卡住了，沒缺，卡上尉也太慘」、「大部分都開不了花啦，上尉連長每天被營長幹」。

▲國軍薪資待遇。（圖／翻攝自國軍人才招募中心）



根據國軍人才招募中心薪資待遇說明，軍官最低階的少尉薪資48,990元，網友大部分7年級生卡關的上尉，薪資為57,285元，順利發展的7年級生軍官，現在最高階可能是中校，薪資為69,410元。

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