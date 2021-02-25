自衛隊通報進入「菲國EEZ」遭中國抗議　日本：不認中國南海主張　

▲日本自衛隊通過美濟礁附近上空的菲律賓EEZ，卻遭到中國抗議。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

日本海上自衛隊2架P-3C巡邏機曾在2018年8月，向菲律賓通報通過獲准，進入菲律賓在南海的專屬經濟海域（EEZ）範圍內的美濟礁（Mischief Reef）附近上空，卻遭到中國抗議「擅自通過」。日本當時反駁中方行為是「限制航行自由」。政府相關知情人士，向日媒《共同社》透露了相關消息。

根據《共同社》報導，2018年8月，日本2架P-3C 參加索馬亞近海亞丁灣的打擊海盜活動，在部隊交接後的回國途中，為躲避積雨雲而通過了該處海域。日本政府相關人士表示，「雖然不是正上方，但相當接近（美濟礁）」，日方事前獲得了菲律賓航空部門的同意，但未向中國通報。

▲P-3C反潛巡邏機示意圖。（圖/翻攝美國海軍官網）



日本不認可中國在南海的單方面主權主張，堅持航行自由，P-3C在過去3年中曾多次在美濟礁附近飛行，在日中兩國圍繞尖閣諸島（台灣稱釣魚台）在東海對立的情勢之下，雙方在南海相互制約的狀況也更加明顯。

由於中國甚至研議在南海上空設置「防空識別區」，主張對附近海域和空域擁有主權，向日本提出了抗議。但是日本方面反駁稱美濟礁不存在領海和領空，「必須保障上空的飛行自由」，還強調了氣象條件帶來的「不可抗力」，但中國並未接受。

日本今年1月在給聯合國的照會中，再度主張了美濟礁周邊的「航行自由」。在南海，美國艦船多次實施「航行自由」行動，但中國始終表示反對。

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