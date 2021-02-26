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特搜訓練不馬虎　台南市消防局夜間訓練夠精實

▲台南市消防局為強化台南市特種搜救隊救災能量，於2月22日至3月5日於消防署竹山訓練中心-倒塌建築物震災搶救場、台南市新化訓練中心辦理特搜專業基礎訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局為強化台南市特種搜救隊救災能量，於2月22日至3月5日於消防署竹山訓練中心-倒塌建築物震災搶救場、台南市新化訓練中心辦理特搜專業基礎訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為強化台南市特種搜救隊救災能量，於2月22日至3月5日於消防署竹山訓練中心-倒塌建築物震災搶救場、台南市新化訓練中心辦理「2021年特搜專業基礎訓練」，共有31名同仁參加訓練。

台南市長黃偉哲表示，0206地震至今已滿5週年，當時台南市政府投入大量救災資源在各災害現場，當時災民之痛苦、家屬之著急、救災人員之日夜搶救、市府同仁之全力投入，以及當時救災人員之經驗，全都成為台南市特種搜救隊成長的能量。

為模擬倒塌建築物震災情境，第一週移地至消防署竹山訓練中心訓練，日間課程包含倒塌建築物支撐作業、重物搬移、破壞作業、侷限空間搜救等，且本次訓練特別安排晨間體能訓練10000公尺跑步、夜間訓練課程如：人命搜救器材操作、繩索技術操作等。

▲台南市消防局為強化台南市特種搜救隊救災能量，於2月22日至3月5日於消防署竹山訓練中心-倒塌建築物震災搶救場、台南市新化訓練中心辦理特搜專業基礎訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二週於台南市新化訓練中心訓練，採室內外講習演練交互實施，其中特別聘請奇美醫師、結構醫師分享專業知識，並安排連續28小時不間斷救援暨測驗，培養彼此間團隊合作默契，及考驗對各項情境之應對方式。

消防局長李明峯表示，考量地震災害往往發生在夜晚，本局特別於兩週訓練期間，加入夜間訓練及測驗，讓參訓人員以分組訓練及受測，各組須相互合作、輪替，考核參訓人員是否體現特搜人員之搜索、救援、後勤、醫療、技術等分工，要成為一名合格的特搜人員，實在不簡單！

▲台南市消防局為強化台南市特種搜救隊救災能量，於2月22日至3月5日於消防署竹山訓練中心-倒塌建築物震災搶救場、台南市新化訓練中心辦理特搜專業基礎訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

搶救科長邱淵明表示，台南市的北、中部地區，已擴編增加2支任務編制特種搜救隊伍，如今台南市特種搜救隊已從23人增加至82人、搜救犬3隻，並且均接受嚴格之特搜訓練完成，相關之器材裝備亦予以充實，使得城市救援能量涵蓋全台南。


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