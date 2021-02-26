台南安平開台天后宮　元宵乞龜熱鬧滾滾

▲台南市安平開台天后宮元宵夜舉辦「乞龜」活動。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

元宵夜小過年，台南市安平開台天后宮，26日大年15日元宵夜湧入眾多人潮上香參拜祈福，今年為了配合政府防疫政策，取消猜燈謎大會活動，保留乞龜活動，大批信眾一起來「慶元宵」，現場熱鬧滾滾。

台南市安平開台天后宮總幹事林國明指出，為配合政府防疫政策，取消往年的猜燈謎活動，保留拔錢亀，米亀，餅亀活動。26日元宵節小過年，天候良好，眾多民眾入夜之後，就湧入安平區，前往安平開台天后宮、安平觀音亭、金龍殿等安平各大廟宇，向「安平媽」、「觀音佛祖」、「土地公伯」上香祈福。

台南市安平開台天后宮元宵夜舉辦「乞龜」祈福，主委盧友禮指出，今年「乞龜」活動廟方準備信眾十分歡迎的「錢龜」、「餅龜」、「米龜」…等供信眾乞龜，另也有小麵龜，讓向「安平媽」上香祈福的信眾，也能如願乞龜回家吃平安。

安平天后宮主委盧友禮指出，安平開台天后宮自除夕到大年15元宵夜，湧入10多萬名來自全國的信眾，到安平開台天后宮向「安平媽」上香福，並參與廟方精心安排的各項祈福活動，一直到元宵夜後，整個過年活動才告一段落。信眾元宵夜到安平天后宮上香、乞龜，除求媽祖庇佑牛年行大運、財運亨通外，乞龜回家吃可保佑全家平安。



護手霜跟面膜絕對是女孩都會用到的單品

