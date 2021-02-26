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網PTT爆卦「暴力犯罪率」台南第一　高雄市警局打臉：錯誤訊息！

▲高雄市警察局長黃明昭 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市警察局長黃明昭 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

地方中心／高雄報導

台南發生蝦米槍擊案件，台南市也遭批評治安嚴重敗壞，一名網友25日在PTT八卦板PO文，以「2020年暴力犯罪率，台南為全國第一」為題，揭發全台的暴力犯罪率排行榜，依序為台南市42.7％、其中談到高雄市27.5％，這讓高雄市政府警察局跳腳，直說這是錯誤訊息！

高雄市政府警察局表示：「經與刑大偵查組長核對並研析資料，發現新聞中網友引述資料錯誤，不是暴力犯罪發生率，而是每萬人口暴力案件發生數，例如：高雄市2020年76件除以276萬人口，為0.275件，但網友引述為2020年高雄市暴力案件發生率為27.5%，這是錯誤訊息」！

▲高雄市警察局新掛反詐騙宣導，Q版人物兔子警官討論熱度高 。（圖／記者吳世龍拍攝）

▲高雄市警察局 。（圖／記者吳世龍拍攝）

高雄市政府警察局強調網友算法錯誤，是每萬人口暴力犯罪發生「數」，非每萬人口暴力發生「率」，例如：台南2020年度每萬人口暴力犯罪發生件數為0.427件，高雄為0.275件，同時去年高雄市暴力犯罪在2020年當中總共發生76件、破獲84件、破獲率110.53%(含破積案)與2019年全年發生88件、破獲88件、破獲率100%比較，發生數減少12件、破獲率則增加10.53%，整體治安狀況呈現發生數下降，破獲率上升之平穩趨勢。

另外，在2020年高雄市發生社會矚目重大案件，例如109年4月2日發生於橋頭區橋頭糖廠南路R22A捷運站1號出口之桶屍案及109年6月23日發生於三民區愛河河東路與建國三路口河段之袋屍案，高雄市警察局強調在都有在最短時間破案，安定民心。

不過就算是高雄市政府警察局強調網友計算方式是每萬人口暴力犯罪發生「數」，非每萬人口暴力發生「率」，但結果依然並不會改變排行，也就是說台南市遭批評治安嚴重敗壞，並非是「錯誤訊息」。

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