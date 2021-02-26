台南打火兄弟恭迎火德星君回鑾　感恩護祐市民及消防人員平安

▲台南市消防局第七大隊於元宵節晚上，由大隊長黃輝林等人，辦理「元宵防火宣導暨恭迎火德星君回鑾活動」，祈求市民居家防火安全及護祐消防人員出勤平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊於元宵節晚上，辦理「元宵防火宣導暨恭迎火德星君回鑾活動」，祈求市民居家防火安全及護祐消防人員出勤平安。

台南市消防局第七大隊大隊長黃輝林、義消大隊長羅德春、團長曾志耀、消友會第七辦事處處長王瓏璋、各義消中隊長及祀典武廟主委林培火，集結消防及義消人員、婦女防火宣導中隊、中華民國CRC美式大型重機運動協會台南分會府頭幫等單位，共計200人，辦理「元宵防火宣導暨恭迎火德星君回鑾活動」，祈求市民居家防火安全及護祐消防人員出勤平安。



今年消防局第七大隊為推廣古蹟防災及市民防火意識，特地結合在地文化台灣祀典武廟的火德星君辦理「119火神護祐、平安祈福消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動」，並於1月19日消防節當日由市長黃偉哲、消防局長李明峯等人士，親自進行點燈及掌轎遶境儀式，祈福市民、消防人員、疫情平安無災。

而祀典武廟的火德星君駐駕於消防局中正分隊，從1月2日至2月26日，為期56日，26日特別利用元宵佳節搭配消防燈籠防火宣導，由廟方、消防及義消同仁恭迎火德星君回鑾祀典武廟，路線從中正分隊出發，延中正路右轉西門路、民族路，最後至台灣祀典武廟回鑾祭拜，路程當中消防局第七大隊人員、義消及婦宣隊手提消防彩繪燈籠，並對市民進行住宅用火災警報器、瓦斯鋼瓶、燃氣熱水器、一氧化碳防範、用火用電及CPR重要性等宣導，期能帶給市民正確的防火防災觀念。

七大隊長黃輝林表示，消防局秉持著市長黃偉哲的施政理念，本次「火神護祐、平安祈福消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動」，由在地學生繪製的消防燈籠點綴中正分隊及祀典武廟，在2021新春開始之際，意外成為台南市區街道最美麗的觀光夜景，也是熱門打卡的景點，火德星君駐駕中正分隊期間庇佑境內國泰民安、風調雨順，同時在祈福燈區供市民朋友填寫祈福卡，來為市民、消防人員及防疫工作祈福平安。

七大隊長黃輝林說，今日恭迎火德星君回鑾活動為這次整場活動畫下完美句點，非常感謝祀典武廟的配合，同時也感謝義消第七大隊及各中隊義消夥伴、婦女防火宣導隊的熱情參與，甚至義消也號召大型重機協會加入遶境行列，大大增添本次活動的可看性，讓各式防火防災宣導能讓市民朋友獲得正確的觀念，進而建構出居家防火、用火用電的消防安全環境。



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