管碧玲發起元宵猜燈謎活動　15分鐘成功銷出110斤台灣鳳梨

▲民進黨立委管碧玲發起「猜燈謎，換鳳梨」活動。（圖／管碧玲辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸26日宣布下月起禁止台灣鳳梨進口，為鼓勵國民購買台灣鳳梨、支持台灣農民，民進黨立委管碧玲於元宵節晚間在臉書進行「猜燈謎，換鳳梨」。管碧玲27日表示，網友反應熱烈，射中謎底的網友共有11名，可各獲10斤鳳梨，僅花了15分鐘就將110斤的鳳梨全數銷出。

管碧玲呼籲支持台灣鳳梨，於26日晚間在臉書粉專發起「猜燈謎，換鳳梨」，10題燈謎的答案結合台灣現況與國際政治，例如高雄市茂林區、前美國總統川普、俄羅斯總理普丁、總統蔡英文、民進黨立委蔡易餘、余天都成謎底。

對此，管碧玲27日表示，經過網友的熱烈反應，僅花了15分鐘就全數答出。其中在謎題「古木參天」，由於答案「大樹區」、「高樹區」都符合謎底，因此她再加碼10斤，總共送出110斤台灣鳳梨，辦公室會在連假結束後會儘速採購寄出。

管碧玲強調，她除了希望大家相挺台灣鳳梨，支持台灣農民，也籲請臉友發揮創意，將美味的台灣優質鳳梨結合農漁鮮材，發揮創意健康料理，大聲邀請大家將台灣鳳梨「買下去，吃起來」。

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