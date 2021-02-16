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奸臣秦檜害死岳飛？其實他替皇帝背了黑鍋　「岳飛太白目」必須死

▲▼岳飛、秦檜。（圖／翻攝網路）

▲大多數人認識岳飛，只知道他是忠心的抗金名將、被奸臣秦檜所害，但其實真正要他死的，很可能是皇帝宋高宗。（圖／翻攝網路）

記者羅志華／綜合報導

南宋名將岳飛北伐抗金節節勝利，卻被與金人勾結奸臣秦檜陷害，讓皇帝以12道金牌召回，最後在被冠以「莫須有」（也許有）的罪名處死，這是多數人對岳飛故事的認識，但綜觀各種細節，其實真正要岳飛死的，很可能是宋高宗趙構，而秦檜，僅僅只是替皇帝扛了個黑鍋，背負罵名至今。

宋朝在靖康之禍、被金人攻破北京後，皇帝宋欽宗、太上皇宋徽宗遭俘擄，經賠錢和談後，才由宋高宗在南京稱帝，建立南宋，也宣告北宋正式滅亡，此後南宋企圖收復失土，與金人多有戰事，朝廷內卻有主戰與主和派。

有人說，主戰派的岳飛，主張迎回徽、欽二宗，形同動搖高宗的政權，所以皇帝要他死，但高宗也主張迎回他們，且欽宗還一度向高宗喊話，說回宋朝後只想當個道士、絕不會覬覦皇位，此說法在立論基礎上，並不穩固。

▲▼岳飛、秦檜。（圖／翻攝網路）

▲秦檜替皇帝背了黑鍋，夫婦倆被做成雕像跪在岳飛墓前，成了千古罪人。（圖／翻攝網路）

但岳飛不愛財、不近女色，甚至還有點文采深得民望，如此一個完人，本來在皇帝眼中，就是相當忌憚，某次宗高宗評岳飛是個忠臣，秦檜卻提到宋太祖（宋朝開國皇帝，當年在部屬擁立下稱帝），指就算岳飛不反，他下面的人也可能想反，更加深了君臣間的猜疑，尤其岳飛的個性倔強，還曾兩度與皇帝翻臉。

某次宋高宗覺得給岳飛的兵太多了，怕他謀反就GG，於是要求收回部分兵權，不料岳飛竟翻臉「不幹了」，皇帝好說歹說，又找了2名部將前往遊說，才終於把人帶回，岳飛回來後當然得認錯，但宋高宗僅冷冷回道，「我沒生氣啊，真生氣早把你殺了」，這是2人一次翻臉。

岳飛在一次建言中，更觸犯了武將干政的大忌，竟建議皇帝立某位兒子為太子，岳飛才一說完，立刻驚覺說錯話了，皇帝更明白嗆，「這是你一個武將該管的嗎？」，從這2次翻臉來看，岳飛確實少了點心思。

而在朝廷內主和派逐漸得勢下，部分武將早已閉嘴回家，而岳飛卻總嚷著要打要殺，皇帝唯有殺了岳飛，才能削減主戰派的氣焰，這也成為「岳飛必須死」的理由。

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