三句話不離「你他X的」　溫州「最髒」村書記遭判刑8年

▲溫州沙園村前書記王國強出口成髒影片在陸網瘋傳。（圖／翻攝北晚新視覺）

記者魏有德／綜合報導

溫州沙園村前書記王國強2020年遭民眾檢舉，在社區籌措成立委員會時，以各種理由推諉不予蓋章同意。從當時流出的畫面可以發現，王國強開口閉口都是「你他X的」，被網友稱為最髒村書記並引起輿論關注。事後，王國強因非國家工作人員受賄、職務侵佔、強迫交易等罪名遭法院判處8年徒刑，並處罰金50000元人民幣（約86000元新台幣）。

▲王國強利用職務之便貪污受賄，遭判刑8年。（圖／翻攝北晚新視覺）

《澎湃新聞》報導，溫州龍灣區永興萬安家園安置房業主於2020年8月時在社群網站上發布《溫州最「髒」村書記誕生！滿口髒話：打證明？先給2000塊》的貼文，並附上影片。

影片中，一名穿西裝的男子說，「安置房是沒有業主委員會的，任何事情都要向村裡打證明，你倒是看看我給不給你打（證明），你他X的要打（證明）可以，2000塊...…我兒子都是環保局的，我他X的不整死你不罰死你；消防都是我帶領的、安監局局長也是我的人...…。」

影片中「滿嘴髒話」的男子便是沙園村書記王國強，當時社區想成立業主委員會，備齊資料後到村委會欲蓋章證明，但王國強以各種理由推諉不予蓋章。該影片在網路上瘋傳後，當地黨務機構也隨即做出王國強的停職，免職處分。

隨後，王國強陸續爆出利用職務之便受賄、威逼脅迫業主購買指定建材等事件，遭檢調機關調查提告。案經浙江省溫州市龍灣區法院審理後，以王國強存在非國家工作人員受賄、職務侵佔、強迫交易等三項犯罪事實，被判處有期徒刑8年並處以罰金5千元人民幣，另追繳其違法所得人民幣132萬元（約567萬元新台幣）。