10歲童割包皮！手術中突休克發「病危通知」　進加護病房急救6天

▲許多家長會趁著寒假帶兒子到醫院割包皮，沒想到卻有男童差點因此喪命。（示意圖／視覺中國）

實習記者閔文昱／綜合報導

大陸杭州浙江一名10歲的男童被媽媽帶到醫院割包皮，原以為只是單純的小手術，沒想到在手術過程中疑似引發肺水腫導至男童突然間休克，一度發出病危通知書並且在加護病房（ICU）昏迷了6天才甦醒，目前男童雖已出院，但行動仍然不便，讓他的媽媽相當心疼。

根據《網易新聞》報導，江媽媽是打算利用寒假期間帶著兒子去醫院做割包皮的手術，並且在手術前一天帶他前往醫院做術前檢查，結果檢查後各項數據都顯示正常，原以為隔天的手術能順利進行，沒想到手術後卻遲遲等不到兒子出來，期間醫生還出來告知她一切順利，但接下來卻傳出兒子休克的噩耗。

▲男童術前檢查都正常，結果卻在手術中突然休克。（圖／翻攝自網易新聞）

江媽媽表示，在等待的期間當她陸續看到醫護人員推著搶救設備進入手術時她才驚覺不妙，後來醫生才告訴她兒子休克了，目前仍在昏迷當中，不過已經搶救回來了，「他跟我說搶救好了，沒事了，大概還要休息一會兒。然後打電話給浙大兒院的專家，叫他們過來，接著，我卻收到病危通知書，告知兒子要轉院到浙大兒院」。

之後江媽媽的兒子便在另一家醫院的加護病房昏迷了6天才甦醒，初步研判應是做全身麻醉時引起的急性肺水腫，目前仍相當虛弱，只能扶著東西走路，讓江媽媽非常不解，一個1.1萬元人民幣（約新台幣4.7萬元）的割包皮小手術，為什麼會導致後面一連串的意外？之後的醫療費、住院費加總甚至還超過了3萬元人民幣（約新台幣13萬元），全都要由她自己承擔。

▲醫生告知男童母親手術順利，結果她卻收到命危通知書。（圖／翻攝自網易新聞）

對於男童休克的具體原因，目前院方並沒有做出回應。事實上割包皮發生意外的事件不只一起，2018年時美國也曾有一名男童去醫院割包皮時，因護士滑倒不慎將男童部分陰莖切除，導至男童成為殘疾人士，氣的家屬一狀告上法院，最後法官裁定男童獲賠約3100萬美元（約新台幣9.4億元）。