屏東男騎電動自行車行竊娃娃機台　店家怒PO截圖：我報警了

▲內埔警分局龍泉派出所逮獲劉嫌送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣劉姓男子騎乘電動自行車於內埔地區涉嫌行竊娃娃機台，由於電動車沒有車牌，增加警方查緝難度，店家則張貼錄像警告，警方也根據監視器錄到的身體特徵，加強巡邏密度，23日現他現身在一家娃娃機商店時，通知他案說明，警訊時坦承犯案，所得物品全部自用，警方起出14件贓物，訊後依竊盜罪嫌送辦。

▲▼機台主張貼公告警告、起出贓物。

內埔警分局轄區陸續有選物販賣機（俗稱娃娃機）商店機上商品遭竊，其中龍泉派出所轄內發生兩件，張姓台主氣急敗壞的張貼監視器截取影像，提醒竊嫌儘速投案。

警員謝鑫翰受理後，掌握竊嫌特徵，過濾沿路監視器，惟因竊賊電動自行車代步，沒有車牌，苦無斬獲；但研判竊賊應在龍泉地區一帶活動，因此加強娃娃機商店的巡邏勤務。

謝員於23日執行巡邏勤務，洽於龍泉市場旁娃娃機商店撞見跟竊賊一樣身型特徵的男子，且店外停放一輛電動自行車，遂入店盤查，一眼認出是劉姓竊嫌，隨即通知該嫌到案說明，並起出該兩間商店失竊的14件贓物。

內埔警方說，目前娃娃機商店林立，多有房東提供空間供各台主擺放機台營收；或由房東提供空間及機台，由承租者自行購置商品入機，供客消費。類似商店都為24小時營業，惟因涉機台「保證取物」的之保夾功能，若遇商品保夾，卻又無法取物，台主往往須到場處理機台故障問題。

警方指出，有的台主便宜行事，往往將若干商品置於機台上方，讓無法取物的消費者自行取走機台上商品，強力勸導各台主，不宜將該商店視為「誠實商店」經營，應善盡商品保管的責任，以免竊賊有機可乘。

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