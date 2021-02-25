　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東男騎電動自行車行竊娃娃機台　店家怒PO截圖：我報警了

▲內埔警分局龍泉派出所逮獲劉嫌送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警分局龍泉派出所逮獲劉嫌送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣劉姓男子騎乘電動自行車於內埔地區涉嫌行竊娃娃機台，由於電動車沒有車牌，增加警方查緝難度，店家則張貼錄像警告，警方也根據監視器錄到的身體特徵，加強巡邏密度，23日現他現身在一家娃娃機商店時，通知他案說明，警訊時坦承犯案，所得物品全部自用，警方起出14件贓物，訊後依竊盜罪嫌送辦。

▲內埔警分局龍泉派出所逮獲劉嫌送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼機台主張貼公告警告、起出贓物。

▲內埔警分局龍泉派出所逮獲劉嫌送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

內埔警分局轄區陸續有選物販賣機（俗稱娃娃機）商店機上商品遭竊，其中龍泉派出所轄內發生兩件，張姓台主氣急敗壞的張貼監視器截取影像，提醒竊嫌儘速投案。

警員謝鑫翰受理後，掌握竊嫌特徵，過濾沿路監視器，惟因竊賊電動自行車代步，沒有車牌，苦無斬獲；但研判竊賊應在龍泉地區一帶活動，因此加強娃娃機商店的巡邏勤務。

謝員於23日執行巡邏勤務，洽於龍泉市場旁娃娃機商店撞見跟竊賊一樣身型特徵的男子，且店外停放一輛電動自行車，遂入店盤查，一眼認出是劉姓竊嫌，隨即通知該嫌到案說明，並起出該兩間商店失竊的14件贓物。

內埔警方說，目前娃娃機商店林立，多有房東提供空間供各台主擺放機台營收；或由房東提供空間及機台，由承租者自行購置商品入機，供客消費。類似商店都為24小時營業，惟因涉機台「保證取物」的之保夾功能，若遇商品保夾，卻又無法取物，台主往往須到場處理機台故障問題。

警方指出，有的台主便宜行事，往往將若干商品置於機台上方，讓無法取物的消費者自行取走機台上商品，強力勸導各台主，不宜將該商店視為「誠實商店」經營，應善盡商品保管的責任，以免竊賊有機可乘。

▲Her今天推出「DeMon超頻冷淬面膜」(3片)X3盒加贈黑面膜(3片)X1盒原價4420元，特價699元

ET快訊
騎士趕上班擦撞　遭後車輾爆頭！目擊者：他來不及爬起來
泰勞「薪資單實發54k」他驚呆！　網曝高收入真相
快訊／罔腰PO內診照地點遭起底　診所火速回應了
勞斯萊斯「憑什麼這麼貴」？車內沒聲音連老司機都嚇到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

公館商圈機車險撞小黃　運將叭一聲嚇到妹...騎士反嗆爆衝突

「奉神明指示」破壞原民抗日遺跡　前議員林水山剷山蓋廟遭判刑

快訊／基隆海科館遭「鋼珠彈擊」！　3片玻璃裂成蜘蛛網狀

高鐵台中站接送客要當心　「違規停車偵測」3月正式執法取締

台61線聯結車「後輪脫落」狂滾！後方駕駛嚇傻　2車遭砸中

騎士趕上班…擦撞彈飛秒遭輾爆頭！目擊者：他還來不及爬起來

快訊／北市長壽橋下驚見「1男屍漂水面」！　民眾嚇壞報警

他知道警察有職業病...用這招秒開手銬　爽逃4小時check in被逮

世界先進驚爆內鬼！工程師「帶大砲」跳槽　13項機密換富貴人生

雲林虎尾農會選舉競爭激烈　6候選人買票被抓包獲交保

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

三重男拔車牌停騎樓自稱沒違規　警方提2法條打臉「成功破奧步」

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

母鯊腹中驚見「詭異人臉」寶寶 印尼漁夫拒賣！喜當幸運符保存

房間塗滿油漆！哥開心「好好笑」 弟變白人到處走...父母認命清理

公館商圈機車險撞小黃　運將叭一聲嚇到妹...騎士反嗆爆衝突

「奉神明指示」破壞原民抗日遺跡　前議員林水山剷山蓋廟遭判刑

快訊／基隆海科館遭「鋼珠彈擊」！　3片玻璃裂成蜘蛛網狀

高鐵台中站接送客要當心　「違規停車偵測」3月正式執法取締

台61線聯結車「後輪脫落」狂滾！後方駕駛嚇傻　2車遭砸中

騎士趕上班…擦撞彈飛秒遭輾爆頭！目擊者：他還來不及爬起來

快訊／北市長壽橋下驚見「1男屍漂水面」！　民眾嚇壞報警

他知道警察有職業病...用這招秒開手銬　爽逃4小時check in被逮

世界先進驚爆內鬼！工程師「帶大砲」跳槽　13項機密換富貴人生

雲林虎尾農會選舉競爭激烈　6候選人買票被抓包獲交保

莎莎罕見放閃13年男友！ 「正面合照」超甜：到處約會好開心❤️

健保署推「全國偏鄉醫師人力需求平台」　已開174個職缺「內科最多」

公館商圈機車險撞小黃　運將叭一聲嚇到妹...騎士反嗆爆衝突

北京環球影城拼5月開園　陸網「假門票」先開賣：6000元一張

情侶公園上演活春宮！民眾氣瘋錄影存證報警...他們「堅持做完」

熄火倒車嚇歪！新手正妹騎重機「2天學會繞八」帥炸　考試結果揭曉

製造業上半年景氣持續熱絡　營業測驗點創13年來新高

戲精貓裝被弟踩到！　哭給把拔看「3腳跳求包紮」笑倒網：演很大

10包經典零食＋可愛收納箱389元！箱子上的魷魚、馬鈴薯先生你一定認得

30所大學發起「粉紅風暴」挺藻礁　3天連署份數衝1.8萬

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

社會熱門新聞

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

19歲媽今年才結婚！　1歲兒坐副駕慘死她懷中

快訊／失聯找不到！新店情侶已成雙屍

即／男子跌水泥車慘死　家屬目睹

苗栗2死車禍「對撞前影片」曝光　19秒目擊高速逆向超車

國道擺尾3連撞！一家五口翻5圈哭叫

安平3聞人1死1沉寂　網預測他將稱霸

決定一起走…新店情侶陳屍床上腐敗發臭

BMW拔大牌違停三重騎樓！　分隊長搬2法條打臉

苗栗車禍1家3口19歲母獨活　警初判：酒駕超車

「國道惡霸」逼車潑漆　網友全怒了

即／苗栗一家3口車禍！爸爸、1歲兒宣告不治

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

獨／台中3噁男益民商圈露屁屁

更多熱門

相關新聞

珠寶店遭搶！　店狗二哈全程甜睡

珠寶店遭搶！　店狗二哈全程甜睡

泰國有間珠寶店日前配合警方模擬遇到搶劫的情境，監視畫面中，警察身著便衣持槍快步走入店內，要求老闆交出財物，得到後便迅速離開現場。整段模擬搶劫的過程中，哈士奇「Lucky」就在店門口睡覺，只見牠側躺在地上一動也不動，睡得十分香甜，完全沒有醒來的跡象，讓飼主覺得十分無奈又好笑。

正妹警太多人加好友暫關臉書　自爆有鏡頭恐懼症

正妹警太多人加好友暫關臉書　自爆有鏡頭恐懼症

電動車拋錨「顧路」　內埔警熱心直接載車主返家

電動車拋錨「顧路」　內埔警熱心直接載車主返家

屏東男還想不出手機何處搞丟　警直接通知領回

屏東男還想不出手機何處搞丟　警直接通知領回

屏東翁騎機車誤闖88快速道路　警攔停安全下庄

屏東翁騎機車誤闖88快速道路　警攔停安全下庄

關鍵字：

屏東內埔警察娃娃機電動自行車

讀者迴響

熱門新聞

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

罔腰「莫名流血」急就醫！　曬內診照遭質疑

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

19歲媽今年才結婚！　1歲兒坐副駕慘死她懷中

蔡依林爬陽明山！「翹臀超顯眼」網羞呼：一眼就看到

快訊／失聯找不到！新店情侶已成雙屍

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

即／男子跌水泥車慘死　家屬目睹

月薪3萬多存6年在竹市買房買車　同事曝超省生活：可怕

3劈妹回家陪男友洗澡…驚見胸被吸

特斯拉霸停家門口！屋主等30分不敢碰

台妹「直播睡覺」 ！上萬人盯著看

電玩展戰鬥哥爆紅10年　近況曝光

更多

最夯影音

更多
GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了
爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面