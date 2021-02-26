人夫擁小三小四！吞威而鋼上陣：不好好電你怎行　正宮再揪小五崩潰

▲人夫坐擁小三、小四、小五，正宮抓包崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

人夫阿良（化名）在外搞婚外情，同時間坐擁小三、小四，甚至是小五。直到正宮在整理阿良的衣物時，赫然發現口袋中有使用2次的摩鐵卡片、好友卡，以及開封使用過的威而鋼，甚至還有陌生地方的門鎖感應磁扣，另外又發現小三傳訊慫恿阿良離婚等，讓正宮氣得對小三、小四提告。法院審理後，分別判2人須賠償正宮20萬、30萬元。

正宮指控，她與阿良結婚12年，育有2名子女，但阿良卻在2019年4月間突然要求離婚，而事後她在整理衣物時，赫然發現有已使用2次的「XX汽車旅館」卡片、「XX旅館聯盟」好友卡，開封使用過的威而鋼藥品，以及非阿良住家或公司門鎖的感應磁扣，才驚覺阿良外遇。

正宮提到，她無意間在阿良手機中發現小三小君（化名）的對話內容，而小君名知道阿良有婦之夫，卻仍與阿良互表愛意、發生親密行為，還交付其住家鑰匙給阿良，且小君還不斷慫恿阿良盡速與她離婚，否則不再與其上床。除此之外，她還發現小四小青（化名）與阿良的對話紀錄，透過內容可以發現2人感情相當甜蜜。

正宮另外指控，她在阿良的行車紀錄器畫面中發現，阿良同年4月2日傍晚還到小青的公司接小青下班，並直奔摩鐵，一待就是2個多小時，之後又送小青返家，事隔3天，2人更相約嘉義旅遊，且2人不僅牽手同行、親密合照，在餐廳用餐時，更並肩而坐、相互依偎，小青甚至當眾親吻阿良。另外，小青也曾在台中某飯店訂房，並與阿良共進晚餐、共度一晚，顯見2人見面頻繁，且行為已超越一般男女正常交往分際，更經常發生親密關係。

正宮痛訴，她發現阿良同時間坐擁小三、小四、小五，當下既震驚又痛心，也憤恨不已，實在難以接受繼續與阿良共同經營婚姻生活，於是意邊求助精神科醫師，一邊盡力蒐集證據等，最終對小君、小青提告求償。

對此，小君、小青2人皆否認姦情。然而，法官在審理時查出，阿良曾對小君說，「好想妳，我愛妳」等，小君也甜蜜回應，同時間更不斷慫恿阿良離婚，「忘了跟你說，離婚前，我不會再跟你上床」等。

至於小青部分，法官勘驗對話發現，阿良曾對小青說，「我不好好的電你一下，我怎麼可以」、「我喜歡妳這樣瘋狂」、「也喜歡蜜桃在我眼前前前後後」等，而小青則不斷嬌喊腳痠等，明顯看出2人語帶曖昧，且極具性暗示。綜合2女與阿良的互動，客觀上已逾越一般男女正常社交往來分際，明顯侵害正宮配偶權，法官審理後，分別判小君、小青須賠償正宮20萬、30萬元。全案可上訴。

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