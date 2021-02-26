台中男睡醒感覺「屁股痛痛」…一擦還有血！下秒學長淡定回話崩潰

▲男子酒醒後感覺「屁股痛痛」，事後驚覺有異報警，發現竟是遭學長性侵。（圖／pixabay，示意圖，非本文當事人）

記者陳韻如／台中報導

男子阿奕（化名）與學弟阿祥（化名）相約夜店狂歡，而阿祥喝到爛醉後被阿奕送回租屋處。然而，阿祥返家梳洗後沒穿褲子就躺回床上睡覺，阿奕見狀立刻起了淫念，趁機性侵得逞，阿祥醒來後感覺「屁股痛痛」，甚至還滲血，驚覺有異報警處理。阿奕到案後矢口否認犯行，但阿祥內褲送檢卻檢驗出他的體液，最終仍被法官判刑3年8個月。

判決書指出，阿奕與阿祥2020年6月25日一同到夜店狂歡，而阿祥喝到爛醉嘔吐，於是被阿奕送回租屋處。豈料，阿祥清晨睡醒後感覺肛門疼痛，且洗澡時還滲血，驚覺有異而詢問阿奕，「我屁股痛痛的」、「你有沒有怎樣」、「我們有怎樣嗎」、「我幾點回來的」，而當時阿奕僅輕描淡寫回應，「你6:00多吧」、「我6:30左右就走了」，但阿祥仍覺得不對勁，於是報警處理。

警方接獲報案後立刻展開調查，並調閱阿祥租屋處監視器，發現阿奕一直到上午9時許才離開，足足在阿祥租屋處內待了3個多小時之久，另外還在阿祥的內褲上採集到阿奕的體液。

然而，阿奕到案後卻矢口否認犯行，辯稱，當天他幫阿祥洗澡時，阿祥就表示「屁股不舒服」，希望他能到外面，當下他便走出浴室，而因酒氣上來有點微醺，就在阿祥房間內「打手槍」，前後大約10分鐘。

阿奕表示，之後因為發現阿祥一直沒有出浴室，於是進門查探，卻見到阿祥倒在地上，他趕緊上前替阿祥檢查身體看看有無傷口，發現確實有血跡之後，就隨手拿起衛生紙幫阿祥擦拭，「可能因此不慎拿到自己先前使用過的衛生紙。」

不過，阿奕在法院開庭時又稱，他當時有聽到阿祥表示自己屁股不舒服，但外觀上看不出血跡等語。台中地院審理後認為，阿奕說詞前後不一且有違常理，一般人豈可能拿用過的衛生紙擦拭他人血跡，法官因此採信阿奕說法，最終依乘機性交罪將阿奕判刑3年8個月。全案可上訴。

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