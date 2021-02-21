小三「很緊」人夫衝刺太快！她笑：第1次跟我很正常　正宮崩潰早產

▲人妻懷胎9個月抓包丈夫外遇，情緒崩潰還因此早產，憤而對小三提告求償，獲賠20萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新北報導

一名人妻懷孕9個月期間發現丈夫阿義（化名）外遇，與小三小君（化名）2度上摩鐵開房間，她因此情緒崩潰導致早產，最後憤而對小君提告求償。法院審理時，發現阿義與小君完事後還互相傳訊調情、討論性交細節，內容更提及，「想要讓妳更舒服」、「第一次跟我做愛的男生都很快」等，認定小君侵害人妻配偶權，須賠償人妻20萬元。

人妻指控，她與阿義2016年2月底再婚，育有3女1子。然而，她2018年8月初懷孕9個月之際，卻發現阿義與小君發生婚外情，還2度上摩鐵，她因此受到極大衝擊，懷孕後期全程需臥床安胎，甚至導致早產，最後憤而向小君提告求償。

對此，小君辯稱，她與阿義是在駕訓班認識，2人僅是朋友關係，雖然曾一同與其他朋友出遊騎車、聊天，並一起到摩鐵，但並未發生性行為，也沒有介入人妻婚姻，因此請求法官駁回人妻之訴。

不過，法官審理時，勘驗2人對話紀錄，發現2人討論第一次發生性行為時，阿義曾說，「只有那麼一次，而且我那麼快就投降了」，而小君則回，「很正常啊，第一次跟我做愛的男生都很快很正常啊！」

另外，小君還對阿義說，「跟我做愛的時候，不能看我的臉…所以你那天有看我的臉對不對？」阿義回覆，「嗯、…就是，妳那個表情就很像待宰的羔羊，啊就是因為妳很享受，所以就會想要讓妳更舒服，然後妳更舒服的時候就嗯，衝刺太快」等。

法官審理後，依照對話紀錄認定2人姦情，小君行為已侵害到人妻配偶權，不過，法官認為人妻的焦慮等可歸咎於阿義外遇，但安胎及早產則難以歸因於此，因此僅能索賠部分醫療費用，最終判定小均須賠償人妻20萬元。全案可上訴。

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