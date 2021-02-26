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《紐時》：拜登下令空襲　是為了報復美國人被攻擊

▲美國總統拜登25日下令對敘利亞東部地區進行空襲，是他上任以來首度下達攻擊令。（示意圖／路透）

美國總統拜登25日下令對敘利亞東部地區進行空襲，是他上任以來首度下達攻擊令。（示意圖／路透）

國際中心／綜合報導

《紐約時報》報導，美國總統拜登周四（25日）晚下令對敘利亞東部地區進行空襲，原因是該地區是在「伊朗支持的武裝組織控制下，這些武裝組織要為近期伊拉克境內美國人及盟友遭遇襲擊之事負責」。

報導引述五角大廈的新聞秘書柯比(John F Kirby)的話說，總統拜登是為了反擊伊拉克境內針對美國目標的火箭彈攻擊、和對美國及盟友所造成的持續威脅。

2月15日，伊拉克北部埃爾比勒機場遭火箭彈攻擊，造成一名菲律賓承包商死亡、以及包括1名路易斯安那州國民衛隊成員和4名美國承包商在內等多人受傷。

報導指出，美國防部官員稱拜登下令的這次襲規模較小，而且經過仔細規劃：在一處伊拉克與敘利亞邊境地區軍事人員及物資運輸的口岸投下了7枚500磅炸彈。空襲距離伊、敘邊境很近，但為了避免跟伊拉克政府陷入外交糾紛，因此刻意在敘利亞一側實施。五角大廈官員本來向拜登建議了更大規模的攻擊計畫，但遭到拒絕。

柯比表示，25日的空襲摧毀了口岸附近伊朗支持的多個軍事組織設施，這些組織包括了「真主黨」(Kataib Hezbollah)和「賽義德烈士旅」(Kataib Sayyid al-Shuhada)。

柯比又說，這次行動是諮詢了盟友後進行的，目的是為了懲罰埃爾比勒機場遭火箭彈攻擊事件的肇事者，並非為了升高跟伊朗之間的敵對關係。

埃爾比勒機場攻擊事件是由「鮮血衛士旅」(Awliya al Dam)執行，該組織還聲稱去年8月的兩次美國承包商遭攻擊事件是他們所為。目前還不清楚該組織是否獲伊朗支持。

有分析認為，拜登政府透過這次有限度攻擊傳遞出訊息：伊朗即使動用他們支持的武裝組織對美國人發動攻擊，也無法逃避責任。此外，這次空襲時間、地點也經過精心挑選，避免了跟伊拉克政府正面衝突。

拜登是在25日上午授權這次空襲行動，當天他已跟伊拉克總理卡迪米通話討論了這次攻擊。攻擊發生在敘利亞時間26日淩晨兩點，地點位於伊敘邊境阿布卡邁勒(Abu Kamal)和加伊姆(Al Qaem)之間。

美方表示這次空襲「造成一些(a handful)武裝分子死亡」，但五角大廈並未提供任何詳細的傷亡報告。另有媒體報導，這次空襲造成致1人死亡、數人受傷。

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