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富比世：美軍承認F-35匿蹤戰機專案失敗，因為負擔不起

▲▼F-35A隱形戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

圖為F-35A戰鬥機的雄姿。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國《富比世》(Forbes)雜誌網站23日PO出一篇文章，標題是：《美國空軍剛剛承認F-35隱形戰鬥機失敗了》，並作出相關報導。

美國空軍一位高級官員日前表示，空軍希望研發一款可負擔得起的輕型戰鬥機，以取代數百架在冷戰時期製造的老式F-16戰鬥機，並補充成本高昂且不可靠的匿蹤戰鬥機機隊。

美國空軍參謀長小查理斯․布朗將軍解釋說，此一計畫的結果將是造價高昂的F-22與F-35第5代戰鬥機跟「5代減」戰鬥機的高低檔組合。

此一計畫聽起來很耳熟，因為美國空軍在上一代戰鬥機之前就曾想過研發一款負擔得起的輕型戰鬥機以取代F-16。但經過20年的研發，隨著美國空軍和主要承包商洛克希德․馬丁公司用越來越多的新技術來包裝這款戰鬥機，使它變得越來越重、越來越貴，結果出爐的就是F-35。

這款重達25噸的匿蹤戰鬥機成了新的難題，美國空軍官員說，現在美國需要一款新的戰鬥機來解決F-35的問題。 報導指出，包括引擎在內，每架F-35戰鬥機的標價約為1億美元(接近30億元新台幣)，造價奇昂。儘管它具備匿蹤能力、配備高科技感測器，但F-35也需要高額的維護費用，漏洞百出兼且不可靠。

前美國空軍計畫經理丹沃德說：「F-35不是一種低成本的輕型戰鬥機。」 因此，美國空軍需要一款新的較低端戰鬥機來彌補日常行動中的不足。目前美國空軍大約有1000架F-16戰鬥機可以滿足需求，但自從2001年以來他們就再沒有從洛馬公司購買過新的F-16戰鬥機，因為這款戰鬥機太老舊。

在1月離任前的最後一次訪談中，美國空軍首席採購官羅珀提出了新一輪採購F-16戰鬥機的想法，但被美國空軍參謀長小查理斯․布朗否決了。他表示不想要更多的老式戰鬥機。他解釋說，17噸重且無法匿蹤的F-16戰鬥機很難使用最新的軟體進行升級。他表示，美國空軍不應該訂購新的F-16戰鬥機，而是應該為新型的較低端戰鬥機進行「全新設計」。

報導認為，小查理斯․布朗這番評論無疑是默認F-35戰鬥機專案的失敗。按照上世紀90年代的構想，F-35計畫生產數千架戰鬥機，以取代空軍、海軍和陸戰隊武器庫中幾乎所有的戰術飛機。光是美國空軍就曾經想要擁有近1800架F-35戰鬥機，以取代老化的F-16和A-10戰鬥機。

但是，美國空軍和洛克希德․馬丁公司把失敗歸咎於F-35戰鬥機概念本身。華盛頓特區政府監督專案分析師格拉齊說：「他們試圖讓F-35做的事太多了。」

F-35擁有一款用於陸基作戰的小機翼版本、有一款用於配置在航母的大機翼版本、還有一種配置在陸戰隊的短距／垂直起降版本。該戰機的複雜性增加了成本，成本的上升造成了研發進展延誤，而延誤又促使開發人員花費更多的時間來增加設計的複雜性，複雜性的增加又導致成本增加，這些多花的費用又產生了更多的延誤……。

報導指出，在F-35首飛15年後，美國空軍僅裝備了250架該型戰鬥機。目前，空軍正在暗示可能削減該項目。小查理斯․布朗已經開始把F-35描述成F-22級別的精品高端戰鬥機。這並非沒有原因，美國空軍僅完成了195架F-22戰鬥機的量產後就停止了生產。

政府監督專案分析師格拉齊說：「F-35項目正走進一個十字路口。如果我們打算推出一款新的戰鬥機，現在可能就是時候。」 美國空軍可能會在只生產了幾百架F-35後就停止生產，並且將數百億美元用於新的戰鬥機項目。 但是美國空軍是否能夠成功研發一款輕型又廉價的戰鬥機，目前仍是一個未知數。這款新型戰鬥機可能會遭遇跟F-35一樣的命運：重量、複雜性和成本不斷增加，直至它成為一款高端戰鬥機。

就像歷史重演，如果這樣的情況真的發生了，那麼未來(假設是2041年)的某位美國空軍參謀長可能會告訴記者說：「新的F-36戰鬥機是一輛法拉利。」然而你不會每天開著法拉利去上班。這位未來的將軍可能還會說，為了最終取代已有60年歷史的F-16戰鬥機，美國空軍應該開發一款負擔得起的輕型戰鬥機。

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關鍵字：

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