拜登外交政策演說爆3項重磅決定！推翻川普前朝施政

▲美國總統拜登4日在國務院發表上任以來的首次外交政策演說。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統拜登周四(4日)在國務院發表上任以來的首次外交政策演說。綜合《華盛頓郵報》、「福斯新聞」等各家報導，拜登在演說中宣布3大重點：美國將不再支持沙烏地阿拉伯對葉門反抗軍的攻擊、暫停從德國撤出駐軍，以及增加美國接納難民的人數。而這些作為都是跟之前川普政府的外交決策背道而馳的。

拜登在演說中透露，美國將終止支持沙國領導的、在葉門打擊「青年運動」反抗軍的行動。他說：「這場戰爭必須結束，為了強調我們的承諾，我們將結束美國對葉門戰爭中所有攻擊性行動的支持，包括相關的武器銷售。」

拜登在演說中同時承要增加接收難民的數目，並透露「五角大廈」將對海外美軍進行全球評估，當中包括暫停從德國撤軍。

拜登表示，他的政府「將糾正我們的外交政策，更好地將我們的民主價值觀與我們的外交領導層結合起來」。拜登說：「美國不能再因為從世界舞臺缺席而付出更多代價了。」

《華郵》報導，拜登在演說中再度承諾美國將致力於加入全球聯盟和世衛組織(WHO)等國際機構。拜登說：「我們將修復我們的聯盟，再次跟世界接觸。這非並為了迎接昨天的挑戰，而是為了迎接今天和明日的挑戰。」