　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登外交政策演說爆3項重磅決定！推翻川普前朝施政

▲美國總統拜登4日在國務院發表上任以來的首次外交政策演說。(圖／達志影像／美聯社）

美國總統拜登4日在國務院發表上任以來的首次外交政策演說。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統拜登周四(4日)在國務院發表上任以來的首次外交政策演說。綜合《華盛頓郵報》、「福斯新聞」等各家報導，拜登在演說中宣布3大重點：美國將不再支持沙烏地阿拉伯對葉門反抗軍的攻擊、暫停從德國撤出駐軍，以及增加美國接納難民的人數。而這些作為都是跟之前川普政府的外交決策背道而馳的。

拜登在演說中透露，美國將終止支持沙國領導的、在葉門打擊「青年運動」反抗軍的行動。他說：「這場戰爭必須結束，為了強調我們的承諾，我們將結束美國對葉門戰爭中所有攻擊性行動的支持，包括相關的武器銷售。」

拜登在演說中同時承要增加接收難民的數目，並透露「五角大廈」將對海外美軍進行全球評估，當中包括暫停從德國撤軍。

拜登表示，他的政府「將糾正我們的外交政策，更好地將我們的民主價值觀與我們的外交領導層結合起來」。拜登說：「美國不能再因為從世界舞臺缺席而付出更多代價了。」

《華郵》報導，拜登在演說中再度承諾美國將致力於加入全球聯盟和世衛組織(WHO)等國際機構。拜登說：「我們將修復我們的聯盟，再次跟世界接觸。這非並為了迎接昨天的挑戰，而是為了迎接今天和明日的挑戰。」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
翁立友調虎離山成功　「30名人力」擋1個雞排妹
狂罵雞排妹「阿嬤」身份曝　搭高鐵北上：賣弄女權為何不告
雞排妹要翁立友公開影片「證明是真的」　開嗆：為什麼不敢？
快訊／挖錢炒房！匯豐銀神鬼經理詐貸7600萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國會逾370名員工發表公開信，呼籲參議院給川普定罪

俄男跳樓「砸中嬰兒車」5月嬰彈飛　驚悚畫面曝！母抱孩崩潰跪地

6周大嬰兒受洗「浸聖水3次」死亡！萬人心碎連署　籲東正教改革

超音波照出現死去爺爺笑臉　旁邊有長髮黑影...孕婦嚇壞：是我媽

負責納瓦尼中毒治療！俄資深醫師突身亡　死因惹疑「可能被謀殺」

拜登外交政策演說爆3項重磅決定！推翻川普前朝施政

美韓「軍費分攤」拜登就職後首度展開協商！盼早日達成共識

她婚禮當天慘變寡婦！賓客暴走掏槍　新郎遭「連開6槍」斃命

男稱「新冠逼瘋我」活活打死妻　她遭斷指爆頭！慘淪半裸血屍

美饒舌歌手炫「6.7億巨鑽植入前額」　網驚：幻視4ni？

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

拆家小隊沒電！哈士奇「捲成7肉球」排隊乖睡　網融化：像天使

謝金晶挺翁立友：百分之百相信他！　向蕙玲曝拍MV「他手放我肩膀都會抖」

疫苗有譜！COVAX首波供台出貨　最快2月獲分配...到貨1周可開打

美國會逾370名員工發表公開信，呼籲參議院給川普定罪

俄男跳樓「砸中嬰兒車」5月嬰彈飛　驚悚畫面曝！母抱孩崩潰跪地

6周大嬰兒受洗「浸聖水3次」死亡！萬人心碎連署　籲東正教改革

超音波照出現死去爺爺笑臉　旁邊有長髮黑影...孕婦嚇壞：是我媽

負責納瓦尼中毒治療！俄資深醫師突身亡　死因惹疑「可能被謀殺」

拜登外交政策演說爆3項重磅決定！推翻川普前朝施政

美韓「軍費分攤」拜登就職後首度展開協商！盼早日達成共識

她婚禮當天慘變寡婦！賓客暴走掏槍　新郎遭「連開6槍」斃命

男稱「新冠逼瘋我」活活打死妻　她遭斷指爆頭！慘淪半裸血屍

美饒舌歌手炫「6.7億巨鑽植入前額」　網驚：幻視4ni？

孫德榮「不該有的垃圾不讓她進來」怒轟雞排妹：鬧場還不吭聲

罷免投票前合體陳其邁！黃捷狂掃街　林穎孟見人先給大擁抱

罕見！高雄這區9成買屋客是在地人　穩固1字頭房價

狗奴曬破被憂「鄰居以為我家很窮」　2千人同情：小偷都不忍心了

蓋亞那終止「台灣辦公室」　北京大讚：及時糾正錯誤

跨黨派立委力挺「巢運2.0」行動　盼持續推動房屋稅制改革

睽違9年！壽險業全台投資額再破千億　信義區最受寵

責怪北京也批蔡政府　陳以信：蓋亞那案說明「兩岸不穩外交不行」

近5年在加拿大大學畢業港生　可申請3年工作簽證

CGTN在英國被下架　汪文斌：停止政治操弄、糾正錯誤

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

撿海螺發現罕見珍珠　爽賺955萬

1歲女嬰深夜爬起　媽出聲被下秒動作驚呆

校長睡了15歲女學生　崩潰扒衣掏槍

空拍機偷拍男女壞壞　下場悲劇了

女模分享「重量級」辣照：30GG！

媽懷疑新內褲被偷！16歲女兒被逼到上吊

蓋亞那「台灣辦公室」生變！不敢得罪乾爹

馬桶狂噴白沫3小時！房東回：記得交租

鐵達尼號至今無人打撈...科學家：碰不得

全球首例「換臉+雙手移植」手術成功

百隻「獵人蛛」瘋湧居民房間

蓋亞那「台灣辦公室」逆轉原因曝！恐與疫苗有關

19歲男豪砸30萬！買進GameStop「賠到只剩1000元」

更多熱門

相關新聞

美韓「軍費分攤」拜登就職後首協商！

美韓「軍費分攤」拜登就職後首協商！

美國前總統川普卸任前，南韓與美國曾就駐韓美軍軍費分攤上有過多次爭執，即便雙方於去年3月達成協議，南韓須負擔軍費調漲13%，最終卻因川普不滿而撤回。拜登就職總統後，於當地時間4日國務院演說時表示，將中斷裁減駐德美軍之政策，而在今（5）日，美國拜登政府與南韓首度展開軍費分攤會議，承諾將儘速完成協商，以強化美韓同盟與雙邊軍事關係。

拜登宣布美不再支持沙國在葉門軍事行動

拜登宣布美不再支持沙國在葉門軍事行動

拜登外交演講　陸官媒：與川普不同

拜登外交演講　陸官媒：與川普不同

美「一個中國」表態 央視：給台獨勢力又一記響亮耳光

美「一個中國」表態 央視：給台獨勢力又一記響亮耳光

拜登發表首份外交演說　點名中、俄為主要競爭者

拜登發表首份外交演說　點名中、俄為主要競爭者

關鍵字：

拜登

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邰智源硬起來開告！

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

曾國城《全民星攻略》「撞胸畫面」曝光！

曾國城回應全文：認識你，就會給一個擁抱

男星一聽「雞排妹名字」拒同台　網跪：神先知

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

女律師挺雞排妹「8問翁立友」：尊重要翻譯？

女工作人員趕雞排妹：不要為難孕婦

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

雞排妹「曾國城道歉我收到了」再嗆：翁立友向前輩多多學習

曾國城捲雞排妹性騷案！同台女星怒揭他私下真實面

靠性感按摩竄紅　網紅患躁鬱症「預錄遺言」亡

鮪魚質疑雞排妹「不喜歡可以拒絕」

眾星發聲挺翁立友　網揭2大關鍵原因

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面