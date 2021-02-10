法國女記者新書爆：馬航MH370或是誤闖美軍演區被擊落

▲馬航MH370航班的「消失」原因，可能永遠成為歷史謎團。(圖／翻攝自Facebook／MH370)

國際中心／綜合報導

馬來西亞航空公司MH370航班「失蹤」或失事將近7年後，法國獨立記者陳翡(Florence de Changy)最近出版新書《不可能事件：馬航消失之謎》 (The Disappearing Act：The Impossible Case of MH370)。書中提出了一些關於揭開飛機失事謎團的線索與分析。

陳翡認為：MH370失蹤可能跟當時美軍與多國部隊正在進行的軍事演習有關。她進一步補充說，這架波音777客機可能誤闖演習的空域，在溝通失靈的惰況下「遭到戰鬥機、導彈或當時正在該地區測試的新型雷射導航武器系統擊落」。 但另有一種可能是：該客機運載了一件被美方認為是「非法的」貨品，因此遭到擊落。

2014年3月8日，由吉隆玻飛往北京的MH370航班在馬來西亞跟越南空管人員交接時從雷達上消失，從此與外界失聯。2015年1月29日，即在客機宣布失聯10個月後，馬來西亞民航局代表馬來西亞政府正式確認航班失事，機上239名乘客和機組人員由失蹤改為全數罹難。

英國《每日快報》(Daliy Express)6日報導指出，陳翡在新書中就MH370無故從雷達上消失提出了一種可能的解釋。她分析指出，這架飛機的訊號是「分階段逐漸消失的」，這顯示飛機在失事前「受到了干擾」。她推測這可能是因為「一架空中預警機在周圍遮蓋了馬航客機的訊號」所造成的。

馬來西亞前總理馬哈迪的前政治顧問鄭文傑(Matthias Chang)接受陳翡採訪時指出，在MH370客機失事的「幾乎同一時間內」，曾有兩個「重大軍事演習」在「同一海域範圍內」展開，而這兩個代號分別為「天虎」(Cope Tiger)與「金色眼鏡蛇」(Cobra Gold)的軍事演習，都有美軍參與。

陳翡對此表示十分驚訝，她在書中寫道：「我並不知道這些大規模的軍事演習已經或即將在這片海域舉行，沒有人知道。」陳翡強調，在之後數十次的相關記者會上，各方都沒有提到這些軍演。

從1982年迄今，美國與泰國每年都會聯合舉行「金色眼鏡蛇」軍演。這些軍演包括海陸演習、模擬海灘登陸、搜索和救援任務、以及針對自然災害情況的人道主義救援演習等。軍演規模也逐漸擴大，近年來包括印尼、馬來西亞、新加坡、韓國和日本等國都有參加。

與此同時，2014年「天虎」軍演的主題恰洽好是搜索與救援。陳翡在書中說：「這說來非常諷刺。這麼多美國、泰國等國家的的船隻和飛機因為軍演而預先部署在飛機失蹤的海域，這本應該是救援的天賜機會。然而，如此密集的軍事資源卻都無法確定MH370在失事當天的行蹤，連美方的雷達也保持著讓人難以置信的靜默。對於這樣一個事實，我們可以有什麼合理的解釋呢？」

MH370失蹤後，馬來西亞、越南、中國與美國等27個國家和地區陸續參與聯合搜救行動，但截至2018年馬來西亞宣布停止搜索工作後，失事航班的調查與殘骸打撈工作仍未有重大進展。這導致了該航班失事的原因遲遲未能作成定論，至今仍陷入各種猜測與陰謀論當中。相關報導請看這裡

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