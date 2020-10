《ETtoday新聞雲》民調指出,18、19歲族群96%願上戰場護台灣,卻也有87%拒絕恢復徵兵制,呈現出一個相當矛盾的結果,讓兵役制度的話題成為近日的焦點。美國媒體《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)則以一則題為《台灣若想阻止中國侵略 需先解決「當兵為恥」的問題》(To stop a Chinese invasion, Taiwan has to first fight the stigma of military service)報導台灣的兵役制度問題。