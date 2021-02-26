你家裝了沒？　救命神器及時建功保住一家性命

▲住警器救了草屯民宅一家性命。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

南投草屯鎮一處民宅昨晚傳出火警，陣陣濃煙從屋內冒出，鄰近民眾嚇得立刻通報消防隊；所幸屋主有安裝住警器，立刻察覺並自行滅火，消防隊趕到時屋內已無明火，南投消防局提醒符合資格民眾速至各鄉鎮分隊申裝免費住警器，有裝有安心。

該棟民宅為兩層樓透天厝，屋主表示昨天晚間8點左右正準備去洗澡，安裝在一樓客廳的住宅用警報器突然「嗡嗡」作響，立刻前往查看，發現濃煙火苗從電器櫃中竄出，立即自行滅火。

▲起火點和原因疑為電器櫃中電線走火。（圖／民眾提供）

消防隊到達現場時，屋主已自行將火勢撲滅，屋內濃煙密布、伸手難見五指，但住警器仍不斷盡責地大聲呼叫，一家人虛驚一場但保住性命；消防隊調查現場，發現疑似電線走火肇禍。

▲起火點和原因疑為電器櫃中電線走火。（圖／民眾提供）

南投消防局指出，去年10月起已將免費補助安裝住警器（一戶限一顆）的條件放寬，家中有符合以下身分者，都可去電或親洽各鄉鎮市消防分隊申請：低收入戶、身心障礙者、兒童（十二歲以下）、孕婦、年長者（六十五歲以上）、獨居老人。

居住場所符合以下條件者也可申請：鐵皮屋住宅、木造建築物、住宅式宮廟、裝設鐵窗住宅、三十年以上住宅、狹小巷弄地區、資源回收用途、曾發生火災事故。

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