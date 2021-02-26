新莊凌晨火警！68歲獨居男葬身「垃圾海」　里長嘆：苦勸20年清不掉

▲屋內囤放大量回收物。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區26日凌晨1時許，忠孝街29巷一棟公寓1樓突然冒出大量火煙，警消獲報趕抵，發現屋內囤放大量資源回收物，布設水線入內灌救後，在臥室發現一名68歲男子，已失去生命跡象，急救後仍傷重不治。據里長表示，該男子平日獨居，由於屋內囤放大量回收物有安全疑慮，且半夜踩踏空瓶發出巨響，數度苦勸他清走垃圾未果，沒料到發生火警遺憾。

據了解，起火戶位於公寓1樓，屋內有大量可燃物，警消到場時屋內充滿濃煙，立即布設水線入內灌救，同時將屋內一部分回收物移出屋外。警消在臥室內發現68歲的陳姓男子，手腳遭燻黑已無呼吸心跳，立即替他施行CPR並送往部立台北醫院急救，但仍因傷重宣告不治。

▲警消入內，清出部分回收物以利救災。（圖／記者游宗樺攝）

忠孝里里長林長川表示，陳男平日與做資源回收的哥哥同居，屋內囤放大量紙箱、鋁罐及寶特瓶等回收物，有時會在屋外大力踩踏空瓶，在半夜發出巨響，堆積如山的回收物也隱藏安全疑慮，但當清潔隊想協助清運時，他們會以私有財產為由，拒絕清潔隊入屋清運。一度請陳男媽媽協助，進屋後發現回收物量驚人，「要爬過一座垃圾山才能進去！」

林長川無奈指出，陳男哥哥去世後，陳男便獨自居住在回收堆中，多次請他清運未果，還會與規勸的鄰居爆發衝突。房子雖沒有特別臭，但三經半夜踩踏寶特瓶、鋁罐空瓶的聲音會擾人清夢，且滿屋垃圾還有安全疑慮，曾請他安裝住警器，卻遭狠狠拒絕，只好在他門口張貼禁丟垃圾的單子，做里長20多年都無法處理，根本是社區大困擾。

▲里長多次苦勸陳男清運回收物未果，只好在門口張貼禁丟垃圾的單子。（圖／記者游宗樺攝）

新北市消防局第二大隊副大隊長林世明表示，警消獲報派出23輛消防車及多名警消前往，到場發現建物1樓有火煙竄出，於是立即布設3條水線入室搜索，在5分鐘內控制火勢，並於20分鐘後成功撲滅。經搜索後在屋內尋獲陳男，手腳遭燻黑已失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治。初步研判燃燒面積約為15平方公尺，確切的起火原因有待火調釐清。