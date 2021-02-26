費鴻泰批醫護成牛津AZ疫苗白老鼠　陳時中：我願意先打

記者羅婉庭／台北報導

行政院長蘇貞昌26日赴立法院進行COVID19篩檢與疫苗整備專案報告，國民黨團總召費鴻泰質詢時提問，20萬劑英國牛津AZ疫苗將抵台，但因副作用頻傳國內外醫護人員施打意願低，第一批施打的醫護將成為白老鼠，中央疫情指揮中心指揮官陳時中是否願意率先接種疫苗？對此，陳時中回應，當然願意先打。

針對AZ疫苗抵台時間，費鴻泰一一列舉過去幾個月衛福部的說法，批評其出爾反爾，且各種理由掩蓋採購過程延遲、不順利的情況，陳時中回應，進口時間目前仍不確定，但可以確定的是，進口後7天即可施打。





▲國民黨立委費鴻泰。（圖／記者林敬旻攝）



至於歐洲醫護人員對AZ疫苗副作用與有效率低有所質疑，不願意施打，費鴻泰表示，若台灣醫護人員也不願意打怎麼辦，是將他們當白老鼠嗎？陳時中答詢，若購買到了就會鼓勵民眾打，不是讓大家做白老鼠，除了前兩天印尼有一位病例芝外，目前並無死亡病例。

費鴻泰當場批評陳時中，「你這種指揮官，怎麼帶領大家打仗！」，美國正副總統帶頭打，就是打個「安心」，打給人民看，陳時中就是不敢帶頭打。他說，如果疫苗不夠好就不要進口，大家願意等。陳時中則表示，「你可以等，衛福部不會強迫你打」，自己願意率先施打。

陳時中表示，衛福部目前還沒有接獲進口時程訊息，只要能夠掌握到的訊息，且民眾需要知道的，衛福部就會據實以告。

▲中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）