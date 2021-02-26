「機組員居家檢疫期」擬縮短！林佳龍證實：指揮中心原則上同意

▲機組員居家檢疫期擬縮短。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，日前有紐西蘭籍機師違反居家檢疫規定，導致防疫出現破口，中央流行疫情指揮中心因此拉長機組員檢疫時間至7天，然而新規定除造成航空公司人力不足外，也害機組員陷入工作、檢疫的惡性循環。交通部長林佳龍今日證實，指揮中心已原則上同意縮短機組員檢疫期，呼籲航空公司與機組員「要珍惜」。

針對指揮中心拉長機組員檢疫期至7天，民航局日前指出，無論勞方或資方，均認為目前的居家檢疫方式，長時間無法正常生活及進入社區，確實加重機組員的身心負擔，民航局將檢視機組員居家檢疫延長為七天後之實施成果，向指揮中心說明，並將勞資雙方之意見反應給指揮中心參考。

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林佳龍今日表示，民航局已向指揮中心提案，希望能縮短檢疫時間，並加強航空公司自主管理，落實誠實通報，近期機組員違規案例減少，即使有違規也都是輕微事件，加上3/1起針對非國人入境、轉機等規定鬆綁，機組員負擔更重。

▲新冠肺炎肆虐，機組員陷入工作與隔離的惡性循環。（圖／記者李毓康攝）

林佳龍指出，指揮中心已原則上同意縮短居家檢疫時間，近期開會就會依程序處理，增加調度彈性，他也呼籲航空公司、機組員「要珍惜」，確實落實相關辦法與自主健康管理。

另外林佳龍也證實，近日確實有與他國洽談建構觀光泡泡一事，不過詳細國家或地區需由指揮中心統一宣布，交通部相關單位已派員到他國進行當地考察，直說「有很好的進展」。