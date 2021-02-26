香港疫苗開打首日現人龍　德國百萬劑疫苗27日抵港接力

▲香港施打新冠疫苗首日現排隊人潮。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

香港今（26）日啓動新冠疫苗接種計劃，5個優先接種的群體可於5處社區疫苗接種中心注射大陸科興疫苗。香港首波疫苗採預約制，須事先上網登記，但現場仍有不少銀髮族想碰運氣，遭到工作人員婉拒。此外，德國百萬劑復星疫苗也將分為兩班機陸續抵港，香港公務員事務局局長聶德權表示，「會儘快安排接種。」

▲香港新冠疫苗接種點。（圖／人民日報）

《人民日報》報導，香港5個優先接種組別人士包括60歲以上民眾，醫療服務場所及參與抗疫工作人員，安養院的院友和員工，維持必要公共服務的人員，跨境運輸、港口、口岸工作人員等。不少民眾一早便前往各施打點排隊，一度出現排隊人龍，隨後在工作人員的引導下才逐漸恢復正常。

▲港府採購的百萬劑BioNTech／復星疫苗，首批將於27日抵港。（圖／路透）

據悉，香港特區政府共訂購三款新冠疫苗。首批為大陸科興疫苗，這批疫苗於19日運抵香港。此外，向德國採購的百萬劑BioNTech／復星疫苗也將分兩班機陸續抵港，最早一班預計明（27）日便會抵達。

目前約有7萬名香港民眾在網路上預約接種第一劑和第二劑疫苗，自2月26日施打首日起至3月11日止，共14天的預約名額已經額滿。對此，聶德權表示，將於3月1日早上9時再開放疫苗接種預約，預約時段至3月26日。