「龍五先不要」向華強案遭駁回　賴品妤讚：守護得來不易的民主

▲賴品妤。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

香港影視大亨向華強曾演過經典港片角色「龍五」被外界認識，日前他與兒子要申請依親欲取得台灣居留證，但內政部移民署於25日正式駁回。對此，民進黨立委賴品妤肯定相關單位作為，強調一定嚴格把關守護台灣得來不易的民主。

內政部移民署經會商相關單位審查向華強案後，認有「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第22條所規定之不予許可情形，另外，根據警政單位紀錄，向華強早年在台灣「有案底」，內政部爰依規定「不予許可居留」，駁回居留申請。

賴品妤臉書PO文開頭寫下「龍五先不要」，並指出向華強不僅在台灣有案底紀錄，過去也曾多次被移民署拒絕入境紀錄，而向佐目前正是中共共青團底下統戰組織「中華全國青年聯合會」的委員，該基金會為北京政府進行紅色宣傳，近年更承辦了中共全民國防教育放映計畫，本案不能排除就是「中共任務性移民」。

賴品妤肯定相關單位的作為，也呼籲相關審查時，一但認為有國安疑慮，就應堅定的拒絕。台灣在全球新冠肺炎疫情肆虐的狀況下，還能夠維持基本的正常生活，都是來自於每一位民眾的守望相助。

賴品妤強調，台灣做為中國長期以來的統戰目標，政府定要嚴格把關，守護我們得來不易的民主與自由。