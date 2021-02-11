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每日湧入6000人賞櫻　淡水無極天元宮：不排除「封山」

▲淡水無極天元宮。（圖／景觀處提供）

▲淡水無極天元宮。（圖／景觀處提供）

記者羅婉庭／新北報導

隨著櫻花季到來，各地陸續綻放的櫻花也掀起網美的追櫻熱潮，北部賞櫻勝地淡水無極天元宮每日約有6,000以上人次湧入，廟方表示，若民眾無法保持安全社交距離，不排除關閉進出口封山並謝絕來訪，一切以防疫優先、避免群聚。

今年因為受肺炎疫情影響，天元宮配合政府防疫措施，已公告表示呼籲民眾暫時不要到天元宮賞花，改至賞花快報粉絲頁或「櫻花稼期」網站線上賞櫻，以避免民眾近距離接觸，造成群聚感染導致疫情擴散。

▲淡水無極天元宮。（圖／景觀處提供）

▲淡水無極天元宮。（圖／景觀處提供）

天元宮表示雖已呼籲民眾不要前來，但粗估每日仍約有6,000以上人次湧入。目前廟方設置單一進出口進行管控，入廟前須量測額溫，並提供酒精供參拜民眾手部消毒，以及要求須配戴口罩，尚未限制民眾進入；但廟方也在評估民眾湧入情形，倘若無法保持安全社交距離，也不排除關閉進出口封山並謝絕來訪，請民眾體諒，一切以防疫優先、避免群聚。

新北市綠美化環境景觀處也表示，每年2、3月天元宮後山的三色櫻跟天壇周圍的吉野櫻接續綻放，美麗粉嫩的櫻花海與雄偉壯麗的真元天壇建物相映，極具獨特性，每逢花季時，一直是許多賞花民眾及攝影同好，取景拍照的熱門景點。

但天元宮除了是賞櫻勝地外，更是當地重要信仰中心之一，春節參拜信眾與花季遊客疊加人潮眾多；新北市景觀處除協助天元宮加強防疫外，也會於「賞花快報」粉絲頁及「櫻花稼期」網站更新花況，請民眾多加利用。

民眾若是想要到戶外走走，滬尾櫻花大道或是三芝青山路也是不錯的選擇，這兩地都屬於戶外開放空間，滬尾櫻花大道只要搭淡海輕軌到淡金鄧公站(V03)出站後，步行約100公尺即可到達。目前花開約7成，只要佩戴好口罩、維持適當社交距離，也可以邊散步健行邊安心欣賞美麗的山櫻美景。

▲淡水無極天元宮。（圖／景觀處提供）

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