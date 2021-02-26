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社會 社會焦點 保障人權

安平連環仇殺「台南犯罪率全國第一」　台中低到跌破網友眼鏡

記者黃翊婷／綜合報導

台南安平黑道連環仇殺案，自2月16日事發以來，掀起社會各界關注以及討論。一名網友25日在PTT八卦板分享「2020年暴力犯罪率」，並依據政府機關公開的統計數據計算，發現全台暴力犯罪率最高的縣市就是台南市42.7％，台中市則僅有13.1％。

<▲外號「蝦米」的蔡姓男子涉嫌獨自持雙槍射殺昔日陳姓老大，再向台南市刑大投案，連同曾、劉2嫌共3人被檢察官向台南地院聲押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▼▲蔡嫌犯後主動向警方投案。（圖／記者林悅翻攝）

▲蝦米蔡姓男子向台南市刑大安南隊部投案。（圖／記者林悅翻攝）

外號「蝦米」的蔡姓嫌犯8天內殺掉2人，其中一人還是昔日角頭老大陳建文，他行凶之後隨即前往警局投案，最後一名在逃的徐姓嫌犯也在25日主動向警方投案。以蔡男為首的犯罪集團成員共7人全數被逮，台南地檢署檢察官25日傍晚已向台南地院聲押徐嫌。

這次的事件引發各界關注，台南市也遭批評治安嚴重敗壞。一名網友25日在PTT八卦板PO文，以「2020年暴力犯罪率，台南為全國第一」為題，揭發全台的暴力犯罪率排行榜，依序為台南市42.7％、台灣省（警政署網站統計分類仍使用台灣省）39.3％、高雄市27.5％、台北市27.4％、新北市22.6％、桃園市22.1％、台中市13.1％。

原PO強調，這份數據是依「案件數／人口數（萬人）」來計算，暴力犯罪率要依各城市人口為基礎會比較準確，否則從件數來看，新北市一定是第一，而所謂的暴力犯罪，是指強盜、搶奪、擄人勒贖、強制性交、重大恐嚇取財、重傷害及故意殺人這7種案件。

PTT網友：台南暴力犯罪率全國第一（圖／翻攝自PTT、警政署統計查詢網）

▲原PO文章。（圖／翻攝自PTT）

實際使用警政署統計查詢網查詢，可以查到2020年全台各縣市暴力犯罪件數的統計資料，新北市91件、台南市80件、高雄市76件、台北市71件、桃園市50件、南投縣40件、台中市37件，其他縣市則都低於35件，若再搭配各縣市的人口數計算，數據確實與原PO的統計差不多。

網友們看完原PO的文章，紛紛留言表示驚訝，「台中最低，這一定有什麼玄機」、「原來大家誤會台中了」、「結果台中不是犯罪之都，新北不是鬼父之都，這世界都反了」；也有部分台南網友自嘲，「在台南我晚上11點後都不敢外出，在房內也要備好球棒護身」、「台南是現實高譚市」。

▼各縣市暴力犯罪發生件數。（圖／警政署統計查詢網）

PTT網友：台南暴力犯罪率全國第一（圖／翻攝自PTT、警政署統計查詢網）

PTT網友：台南暴力犯罪率全國第一（圖／翻攝自PTT、警政署統計查詢網）

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