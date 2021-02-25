台南治安評比六都第一　林長治：發生重大刑案警政署對南北雙重標準

▲台南安平爆發連環尋仇槍殺案 ，就任剛滿1個月的台南市警察局長方仰寧（左一）為此道歉，然而近日新北市連續發生3起凶殺案，退休警官林長治認為警政署不該南北雙重標準。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南、新北近日均發生重大治安事件，惟社會輿論和警政署似乎特別關注台南，專欄作家、退休警官林長治認為，台南治安評比在六都排名第一，但一發生治安事故，即遭到各方特別關注，林長治在網路發表專文替台南嗎不平。

林長治表示，台南安平爆發連環尋仇槍殺案 ，就任剛滿1個月的台南市警察局長方仰寧為此道歉。然而，近日新北市連續發生3起凶殺案，汐止區、新莊區、永和區更有傳聞金山區飆車族「封路飆車」，新北市的治安也亮起了紅燈，但市長侯友宜則認是一些個別感情問題所造成的凶殺案，員警同仁以最快速度的壓制，立即破案，有效的防範。觀之台南市近來槍擊案件，屬黑道恩怨，對一般老百姓生活較無影響，警方也在短時間立即破案。不管新北或台南警方都迅速破案，警政署對於警察辦案專業，應持平看待，實在不應該雙重標準。



林長治提出質疑說，台南治安有比較差嗎？在警政署2019年年中針對民眾對治安滿意度調查總報告中，對居住縣市整體治安狀況滿意度等7項調查，台南市均為六都第一。2020年6月台灣世界新聞傳播協會公布縣市施政滿意度大調查，台南市長黃偉哲施政滿意度達80.5％，其中治安狀況及醫療衛生兩項指標滿意度都拿下第一，同年年底，內政部針對2020年上半年治安滿意度調查，台南又獲六都第一，這就是台南的驕傲！

林長治表示，既然台南的治安優於新北，那麼侯前警政署長將新北發生的凶殺、飆車等治安事件定調為「個案」，那麼台南的槍擊案理應也是「個案」，怎麼會勞動警政署長移駕鎮守、親自緝凶呢？

林長治提出數據說，去年2020年，中正大學、台灣世界新聞傳播協會、「Numbeo」網站等國內外調查數據均呈現肯定與正面評價。時間來到今年2021年1月25日，中正大學公布「民眾對警察維護治安工作滿意度」調查，50.6％民眾滿意整體治安，這9年來民眾對警察維護治安滿意度從2011年的48.7％提升至2020年的80.6％，緩坡向上成長31.9％。

林長治強調，治安平穩，民眾才能安居樂業，手心、手背均為一體，新北市、台南市均為我國治下大省，警政署允宜衡平對待，方能裨補闕漏、補偏救弊。

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