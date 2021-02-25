屎意快突破肛門！台中妹衝七期公廁驚見「獵奇鬼屋」　真相曝光

▲妹子屎在滾直奔公廁，開門傻眼「這是鬼屋嗎」。（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書社團「爆廢1公社」表示，她日前開車出門，不料途中肚子突然劇痛，但沿途卻一直沒有加油站，超商又沒有停車位，當她已經要「爆炸」之際，終於找到一處公園的公廁，不料一開門卻看見廁所宛如「廢墟」，但她還是鼓起勇氣上了，照片曝光後立刻引發網友熱議。

原PO表示，她日前上午開車要高鐵車站，開到一半肚子突然劇痛起來，她立刻開始找可以上廁所的地方，不料沿途都沒有加油站，超商則是沒有可以停車的地方，就在「便意」即將爆炸的時候，看到一座維護不錯的公園，讓她直呼「彷彿在沙漠中找到綠洲一樣！」

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她立刻停車衝進公園內找廁所，並在園內一間活動中心找到公廁，不料她開門後瞬間傻眼，原本廁所地板全是落葉及泥土，牆壁充滿灰塵及大量蜘蛛網，水箱上方更是長滿雜草，宛如「凶宅」的場景讓她一度卻步，但肚子滿滿的「屎意」仍將她拉回現實，最後也只能鼓起勇氣留下來。

▲里長表示，照片中的廁所屬於荒廢廁所，並非公園管理的開放公廁。（圖／翻攝自爆廢1公社）

原PO感嘆，她最後還是逼自己用了，「這一間廁所，真的是我這輩子見過，最獵奇的廁所」、「哪有水箱在長草的啦，沖水的繩子上面滿滿的蜘蛛網」、「基於禮貌，我上完廁所還是用衛生紙包著拉水箱，沒有想到水超大的，沖完後整個廁所都是香的。」

照片曝光後立刻引發網友熱議，有網友說、「這廁所荒廢動程度我以為是廢墟探險」、「這要不是屎在滾，絕對沒辦法上」、「當你屎尿在滾的時候，就會發現原來你的下限，還能繼續下限」、「這有水真是神奇」、「有沒有一隻手遞衛生紙過來，問你要不要幫忙擦屁股」，還有網友發現「這在台中七期附近。」

消息曝光後，當地里長出面澄清，照片中是潮洋里活動中心的廢棄廁所，並不是公園管理的開放公廁，平時也都有鎖起來，應該是被其他人撬開，所以當事人才可以打開門。