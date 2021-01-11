蹲式馬桶沖水「用手還是腳」高度超尷尬　妹子崩潰：我髒了18年

▲許多人表示，從來沒用手按過。（圖／翻攝自dcard）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友上公廁時，若碰到蹲式馬桶的沖水閥，設在稍微高一點的位置，她就會猶豫是否該抬腳踩踏，但最後都還是乖乖地用手按壓。對此，兩派掀起激烈論戰，最後原po不禁崩潰直呼，「原來我髒了18年！」

女網友在dcard貼出公廁照片，表示每次上完廁所都很納悶，在這個高度的沖水閥，究竟是要抬腳踩還是用手壓。

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po文一出，引起巨大回響，超多網友直言，「我覺得很髒欸，所以我都用腳」、「如果沒標示用手，我都用腳欸」、「腳...這很髒」、「從來沒用手碰過那個」、「有標示的話，我會用拿衛生紙用手按；沒特別標示的話，我會用腳，不得不說...真的用腳比較好沖水」、「這種的都用腳，因為很髒，而且不知道其他人是用手還是腳」、「想想地板上的尿垢，別人用腳踩過，再用腳踩那個，用手我整個不敢想像」、「原本都乖乖用手，有天突然想到該不會大家都用腳吧？於是加入用腳行列」。

不過，有部分人傻眼表示，若以這個高度來說，會用手沖水，「這種高度就應該要用手啊，看完這篇我以後都改用腳好了」、「高過胸部的就用手」、「靠邀我用手欸」、「靠北！我都用手，原來用腳的一堆」。