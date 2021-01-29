保護10萬蠶豆症患者！2/1起4.6萬間公廁禁用「合成樟腦丸」

▲環保署宣布，目前列管全國4萬6千餘座公廁，2月1日起將避免使用萘丸。（圖／記者孫于珊攝）

記者崔至雲／台北報導

全台約有10萬名蠶豆症患者，市面不少合成樟腦丸由「萘丸」製成，蠶豆症患者接觸後可能引發急性溶血症，環保署宣布，目前列管全國4萬6千餘座公廁，2月1日起將避免使用萘丸，並由地方政府環保單位加強巡檢，如發現使用萘丸將要求7天內改善，未完成改善者，將公布並降低等級評等，直到改善為止。

環保署表示，萘丸主要功用為驅蟲，非公廁清潔維護上必需使用產品，且市面上已有其他不含萘成分的替代產品，如益避寧、拜富寧、賽滅寧、賽酚寧、天然精油(天然樟腦、香茅)等成分產品可供選擇，經與相關部會及地方政府研商決議從轄管公廁優先推動避免使用萘丸產品，以維護民眾之健康。

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環保署另為提醒萘是蠶豆症體質者應避免接觸的物質，會對其造成危害。環保署已與相關製造業者召開研商會議，並自今年1月1日起萘丸產品標示警語文字為「蠶豆症體質者請勿使用」，且該文字大小不得小於0.5公分等措施。

環保署再次呼籲，交通場站、觀光地區、風景區、各級機關學校、政府機關、公園、加油站及便利商店等公廁管理單位，都是民眾日常使用或進出之場所，為避免蠶豆症體質者在不知情狀況下，使用公廁時接觸到萘丸，造成危害情形，請管理單位要加強自主管理並避免使用，由公私合作共同維護民眾健康。