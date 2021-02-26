網友闖「神秘公廁」解放…還讚沖水量很大！中市府：那裡已封24年

▲有網友闖台中一處公園的公廁解放，結果發現環境竟像「鬼屋」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者莊智勝、鄧木卿／台中報導

一名女網友日前於臉書「爆廢1公社」PO文分享好友慘痛經歷，表示朋友在前往台中高鐵的路上突然感到肚子劇痛，誤打誤撞之下闖入了一間年久失修的「恐怖公廁」，但礙於屎意難耐，最終仍是選擇解放，所幸廁所沖水功能還完整，「沖完整間廁所都是香的！」對於網友這一經歷，台中市府今也做出正式回應，表示該公廁早已封閉24年，裡面根本「無水無電」，籲請網友勿再轉傳不實訊息。

該名網友在臉書社團PO文分享，表示朋友當天開車準備前往台中高鐵站，怎料途中肚子竟傳來陣陣絞痛，附近也找不到加油站或有停車位的便利商店，絕望之際碰巧看到一座維護良好的公園，便趕緊停車入內，並在公園一角發現公廁入口，不料一腳踏進後，卻被眼前景象給驚呆。

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網友描述，廁所內部不僅看似年久失修，馬桶水箱裡長滿了水草、沖水的拉繩上滿是蜘蛛網，地板還積了一層厚厚的灰，彷彿是恐怖片中的鬼屋，令好友頓時不知所措，但礙於便意已經無法再忍，最終只能鼓起勇氣在廁所內解放，所幸馬桶還保有完整沖水功能，且水量還超大，好友也打趣地說「沖完後整間廁所都香的！」

對於坐落在台中市區內的這座「神秘公廁」，一經PO網曝光後立即引起網友討論，紛紛直呼「根本是凶宅」、「這是鬼屋的廁所吧！」對此，台中市政府今（26日）正式做出回應，表示網友指稱的該公廁確實存在，該處為西屯區潮洋里活動中心舊有廁所，但早在24年前、民國86年就已經停用封閉，至今不曾再對外開放，因其早已非作為公廁使用，內部根本已經「無水無電」，顯與網友陳述事實不符，呼籲外界勿再轉傳不實訊息。

西屯區長陳寶雲也強調，里活動中心為公有財產，西屯公所今日前往勘查，發現已廢棄廁所遭人強行破壞門鎖進入，故意毀損舉動已觸犯刑法第138條毀損公物罪；此案已報警處理，如確有故意毀損公物情事，經查將立即以毀損公物公訴罪將嫌犯移送警察單位並依法求償，絕不寬貸；此外，為維護民眾使用公共設施的權利及安全，西屯公所今日現勘後已加強封閉出入口、張貼公告禁止民眾進入，並請派出所加強巡邏，未來該處也將改為儲藏室使用。

針對鄰近環境，台中市政府指出，西屯區市政北二路、朝貴路間設有「潮洋環保公園」，為台中市區域型公園，公廁外觀以歐風打造，米色外牆搭配深咖啡色屋頂，宛如富歐洲意象的「小古堡」，更獲環保局評比「優等公廁」殊榮，園內洋紅風鈴木3月花期將至，歡迎前往感受幸福的粉紅歐風世界。

▼台中市府指出，鄰近的環保公園內有宛若「歐洲小古堡」的優等公廁供民眾安心使用。（圖／台中市府提供）