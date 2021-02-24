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跳上公廁洗手台露屁屁！台中3男「裝大號」比讚　警方回應了

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中市3名男子日前進入益民商圈某公共廁所內，爬上洗手台脫褲子假裝如廁。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

無聊當有趣，連朋友也看不下去！台中市3名年輕男子日前在益民商圈喝醉酒，竟突發奇想進入商圈地下停車場的公共廁所，爬上洗手台採取蹲姿狀似如廁，還大剌剌地將褲子脫一半，露出臀部來，囂張地對鏡頭比出「讚」及勝利手勢，甚至把照片貼上IG，共同友人看到如此誇張的舉動，直呼「太噁心了！」。

《ETtoday新聞雲》接獲民眾檢舉，稱其友人在IG上看見朋友發限時動態，內容為3名男子在台中市北區益民商圈喝酒後，走進某地下停車場公共廁所內，爬上洗手台將褲子脫到剩下一半，佯裝正在大號的樣子，友人認為此舉除將鞋子踏上洗手台相當不衛生，在公共場合下還露出屁股，「實在非常不得體，真的很噁心！」

轄區警方台中市第二警分局表示，目前尚未接獲相關報案，根據照片也無法明顯判斷確切位置，但民眾在公共場合露出臀部，且將照片PO上網路社群，恐涉及刑法跟社維法的妨害風化罪，根據《中華民國刑法》第234條「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者」，將處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金；另外，若洗手台有毀損情形，管理單位也可對其提告。

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