廁所比較暖！她見母雞「窩垃圾桶孵蛋」嚇傻　網笑翻：桶仔雞？

▲廁所內竟有母雞！（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

是真的桶仔雞！一名女網友發文表示，她的家人稍早才一走進苗栗「卓也藍染」的廁所內，竟就撞見一隻母雞安穩的坐在垃圾桶裡，讓人頓時看傻眼。而誇張的照片曝光後，立刻掀起熱議，不少網友紛紛留言驚呼，「是雞耶！好酷喔！可以養嗎」、「天啊！誰生的雞棄養在廁所」、「可能也想拉屎」。

這名女網友在「新．路上觀察學院」上發文表示，「公廁觀察研究」，為什麼母雞會出現在廁所的垃圾桶內？從她PO出的照片可以見得，這隻雞穩穩的窩在垃圾桶上，整個塑膠袋也因此被拉得很緊。

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原PO表示，當時她的家人一走進苗栗「卓也藍染」的廁所，就被這隻「活生生的母雞」嚇得邊叫邊衝出門外；由於外面剛好有人養雞，所以她推測應該是那邊的雞跑進廁所裡孵蛋了，「可能那時候天氣太冷，廁所比較溫暖」。而原PO的家人也現身留言處稱，「我根本連門鎖都嚇到打不開好不好，在裡面叫！」

照片曝光後，不少網友都留言回應，「桶仔雞」、「可以養嗎」、「晚餐加菜啦」、「牠在上廁所啊！這還用問」、「好可憐在垃圾桶」、「可能把垃圾桶當雞窩了」、「沒看過真正的拉雞桶嗎」、「比扯鈴還扯」、「把牠救出去吧」、「那是牠的廁所」、「雞：進廁所不會先敲門嗎」。

還有網友笑說「拍攝者不救！」原PO則回應，因為母雞在垃圾桶內孵蛋，所以就沒有去驚擾，「個人傾向於牠都能進去了，應該是出得來。」