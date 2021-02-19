屏警貼心報案八合一　民眾權益獲保障…好安心

▲屏東縣警局推出貼心報案八合一，簡化作業，讓民眾權益獲得保障 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為簡化報案流程及整合各類表單，減少民眾對警察機關受理案件索取不同單據有疑問，警政署整合現行受理報案刑案三聯單等8種單據，全國警察機關將自2月22日上午9時起啟用試辦，並在3月1日正式實施。

▲▼受理報案。

警方說，原本8種單據，分別是刑案三聯單、失車四聯單、遺失物、失蹤人口、身分不明、違反社會秩序維護法、兒少性剝削擅離安置及其他案類，統一為「受(處)理案件證明單。

屏東縣政府警察局為宣導及便利民眾辨識，貼心製作表單八合一宣導海報，發放給轄區各分局、分駐(派出)所，公告讓民眾周知，並在各社區及機關團體加強宣導這項變革。

縣警察局長李文章表示，有別於以往，員警受理民眾報案，不同案件類別，會有其相對應單據，造成民眾無論來報何種案件，都要向警方索取三聯單，認為如此才不會被吃案。

這次警察機關開立給予民眾之受理案件證明單重大變革，即簡化報案流程及整合各類表單，也透過給予民眾證明單，避免員警匿報刑案，民眾得依單據查詢，促使員警後續積極處理案件，報案證明格式統一，讓民眾能「一張表單，權益心安」。

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