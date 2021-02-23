報案三聯單走入歷史！八合一「案件證明單」防吃案　3月1日實施

▲警政署表示將全台警方在3月1日改用新式受理案件證明單。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

警政署23日表示：過去警察機關受理報案證明單據，因案類別不同區分有刑案三聯單、失車四聯單及其他案類二聯單等8種報案證明，部分民眾在報案時，因案類不同無法取得三聯單產生吃案疑義，警政署未來將簡化報案流程並整合表單，以減少上述困擾狀況發生、以往民眾報案索取三聯單據將走入歷史。

▲警政署表示將全台警方在3月1日改用新式受理案件證明單，舊式三聯單將走入歷史。（圖／記者張君豪攝）

警政署表示，未來規劃整合受理報案系統所帶出之三聯單、四聯單及受理報案紀錄表等格式，統一為「受（處）理案件證明單」，全國警察機關自2021年2月22日上午9時起啟用試辦，並在3月1日正式實施。

▲警政署表示將全台警方在3月1日改用新式受理案件證明單。（圖／記者張君豪攝）

警政署表示，舊制各類受理報案證明未來名稱將統一為「受（處）理案件證明單」一來減少第一線員警受理案件時，須另向民眾解釋非開立三聯單之問題；二來在不變更受理報案流程下，列印統一格式之證明單交給報案民眾，將大幅提升受理案件順暢度。

此次警察機關給予民眾之「受（處）理案件證明單」改革，警方未來將簡化報案流程、整合各類表單，也可避免員警匿報刑案，民眾得依單據查詢，促使員警後續積極處理案件，報案證明格式統一，希冀讓警方吃案、匿報案件情況大幅減少。

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