遇濃霧必開3種燈？　鄭明典「不鼓勵使用黃色閃燈」原因曝光

▲西濱「20車連環撞」。（圖／地方中心翻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

台61線、西濱快速公路日前發生20車追撞事故。而交通部公路總局事後也整理出，駕駛在遇到濃霧或霾害的「5大應注意事項」，其中包含務必開3種燈以警示後方車輛。不過，氣象局長鄭明典對此卻反駁，遇上濃霧時他不鼓勵使用黃色閃燈（警告燈），因為那會使方向燈瞬間失去功能。

臉書粉專「公路總局：公路人」製作一張圖說指出，受天候變化影響，當濃霧或霾害等因素導致公路能見度不佳時，駕駛應該減速慢行，拉大行車間距，以確保行車安全。

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公路總局整理出駕駛應注意的5大事項，第一是請開亮近光燈、霧燈及危險警告燈，提醒後方來車；再來是能見度太差時，請從最近的交流道離開快速公路，並保持較長的行車距離，還得避免變換車道。

▲公路總局提醒駕駛行經濃霧區時，請務必打開近光燈、霧燈及危險警告燈。（圖／翻攝「公路總局：公路人」臉書）



此外，駕駛切勿無故緊急煞車或將車輛停於車道上，以維護行車安全；行車途中，注意CMS即時資訊，收聽警廣路況，關注公路沿線動態，盡早做好應變準備。

貼文被鄭明典轉發，他在臉書提供個人看法，並分享過去的經驗，坦言美國加州的規定是，車輛在移動中不能開「黃色閃燈」。但是，加州山谷區的霧也是很有名氣，在濃霧中開黃色閃燈，警察並不會干預，因為當駕駛受到濃霧的影響下，是處在一個隨時準備停車的狀態，因此使用前提是「霧要非常濃」。

他之所以不鼓勵在濃霧下使用黃色閃燈，原因在於那會混淆方向燈，使方向燈失去功能，而變換車道本身就是容易造成意外的因子，方向燈的功能很重要。因此鄭明典強調，在車子行駛狀態應該要避免使用黃色閃燈，除非，駕駛已經處於被迫必須隨時準備停車的狀態。

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