　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遇濃霧必開3種燈？　鄭明典「不鼓勵使用黃色閃燈」原因曝光

西濱「20車連環撞」1死9傷！一堆瓦斯桶　網：到底怎撞的？（圖／地方中心翻攝）

▲西濱「20車連環撞」。（圖／地方中心翻攝）

記者邱茀濱／綜合報導

台61線、西濱快速公路日前發生20車追撞事故。而交通部公路總局事後也整理出，駕駛在遇到濃霧或霾害的「5大應注意事項」，其中包含務必開3種燈以警示後方車輛。不過，氣象局長鄭明典對此卻反駁，遇上濃霧時他不鼓勵使用黃色閃燈（警告燈），因為那會使方向燈瞬間失去功能。

臉書粉專「公路總局：公路人」製作一張圖說指出，受天候變化影響，當濃霧或霾害等因素導致公路能見度不佳時，駕駛應該減速慢行，拉大行車間距，以確保行車安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路總局整理出駕駛應注意的5大事項，第一是請開亮近光燈、霧燈及危險警告燈，提醒後方來車；再來是能見度太差時，請從最近的交流道離開快速公路，並保持較長的行車距離，還得避免變換車道。

▲公路總局提醒駕駛行經濃霧區時，請務必打開近光燈、霧燈及危險警告燈。（圖／翻攝「公路總局：公路人」臉書）

▲公路總局提醒駕駛行經濃霧區時，請務必打開近光燈、霧燈及危險警告燈。（圖／翻攝「公路總局：公路人」臉書）

此外，駕駛切勿無故緊急煞車或將車輛停於車道上，以維護行車安全；行車途中，注意CMS即時資訊，收聽警廣路況，關注公路沿線動態，盡早做好應變準備。

貼文被鄭明典轉發，他在臉書提供個人看法，並分享過去的經驗，坦言美國加州的規定是，車輛在移動中不能開「黃色閃燈」。但是，加州山谷區的霧也是很有名氣，在濃霧中開黃色閃燈，警察並不會干預，因為當駕駛受到濃霧的影響下，是處在一個隨時準備停車的狀態，因此使用前提是「霧要非常濃」。

他之所以不鼓勵在濃霧下使用黃色閃燈，原因在於那會混淆方向燈，使方向燈失去功能，而變換車道本身就是容易造成意外的因子，方向燈的功能很重要。因此鄭明典強調，在車子行駛狀態應該要避免使用黃色閃燈，除非，駕駛已經處於被迫必須隨時準備停車的狀態。

►「DeMon超頻冷淬面膜」激殺1.6折、現省3721元

ET快訊
前台積電發言人退休後「一張都沒賣」　自曝持股心法

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

洗車男才扔抹布！下一秒騎士「神準」GG了　網笑慘：這機率

遇濃霧必開3種燈？　鄭明典「不鼓勵使用黃色閃燈」原因曝光

合照寫「永遠的朋友」從垃圾車噴飛！清潔隊員感慨：被捨棄的關係

他錄取年薪220萬工作！眾人一看地點嚇歪：待不了1年就會包包回來

節能電器獎勵延長至2023年　買電冰箱最高享3000元補助！

存起來！一張圖秒懂228連假「3大地雷路段」　塞車時程表出爐

疑似感染肉毒桿菌生病的黑琵康復了　台南鳥會帶回原棲地順利野放！

打新冠疫苗若「嚴重不良反應致死」　最高給付6百萬

神片破452萬！「Mega戰鬥哥」爆紅後消失10年　本尊現身網看哭了

善耕365／獨居老人的uber eats！今晚你想為長輩來點…

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

三重男拔車牌停騎樓自稱沒違規　警方提2法條打臉「成功破奧步」

房間塗滿油漆！哥開心「好好笑」 弟變白人到處走...父母認命清理

怪手一勾撂倒2電桿「凌空斬車」　 駕駛停路邊驚：差點Game Over

母鯊腹中驚見「詭異人臉」寶寶 印尼漁夫拒賣！喜當幸運符保存

新手學騎重機！潛力妹子只花2天 連人帶車慘摔→成功換三檔、繞八

洗車男才扔抹布！下一秒騎士「神準」GG了　網笑慘：這機率

遇濃霧必開3種燈？　鄭明典「不鼓勵使用黃色閃燈」原因曝光

合照寫「永遠的朋友」從垃圾車噴飛！清潔隊員感慨：被捨棄的關係

他錄取年薪220萬工作！眾人一看地點嚇歪：待不了1年就會包包回來

節能電器獎勵延長至2023年　買電冰箱最高享3000元補助！

存起來！一張圖秒懂228連假「3大地雷路段」　塞車時程表出爐

疑似感染肉毒桿菌生病的黑琵康復了　台南鳥會帶回原棲地順利野放！

打新冠疫苗若「嚴重不良反應致死」　最高給付6百萬

神片破452萬！「Mega戰鬥哥」爆紅後消失10年　本尊現身網看哭了

善耕365／獨居老人的uber eats！今晚你想為長輩來點…

影／藍白合「挾柯P以驅韓流」？鍾佳濱分析江啟臣連任2關卡

洗車男才扔抹布！下一秒騎士「神準」GG了　網笑慘：這機率

科技巨頭「大亂鬥」將爆發！　沈榮欽：利潤豐厚的好日子要結束了

曾之喬穿中空裝秀肚曬腿　自創「回頭是岸保養法」解救過年肥

田馥甄享受登山美景怨「不想上班」　新年許願「早睡早起」：沒有一年成功過！

生活熱門新聞

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

錄取年薪220萬工作！眾人一看地點嚇歪

電玩展戰鬥哥爆紅10年　近況曝光

降雨機率30%=100%會下雨！氣象專家曝「2大正解」

婆婆帶6人闖娘家「圍爐」！媳婦氣：差點全武行

一拿出保單「扣子全噴」！拚業績秀渾圓C曲線

「台東首富女兒」被活活燙死！毒婦再「電鍋砸夫」

高中生7hrs台北求生！網讚：天堂行程

「2萬元千鈔」塞爆捐款箱　客人身分超衝擊！

蘇貞昌拍板！節能電器獎勵延長至2023年

送餐遇詭異雙胞胎！外送員嚇壞逃離

一周2變天！明起第一波3地區有雨

228連假收假後迎下波更強冷空氣

小米手環日期嗆人「醜」　官方回應了

更多熱門

相關新聞

228連假3大地雷路段曝　一張圖秒懂

228連假3大地雷路段曝　一張圖秒懂

本周即將迎來228連假，交通部公路總局在24日提醒，連假期間車潮主要會以觀光旅遊為主，其中台9線蘇花公路、南迴公路及台61線西濱快速公路等三條主要幹道會是「三大地雷路段」，並提供預估的車潮尖峰時段，提醒用路人提前規劃盡量避開行駛。

明後天空氣髒爆「易有霧影響能見度」

明後天空氣髒爆「易有霧影響能見度」

西濱快2處區間測速設備將拆除下架

西濱快2處區間測速設備將拆除下架

改善西濱道路安全的建議

改善西濱道路安全的建議

是本實測濃霧開燈的後車視線距離

是本實測濃霧開燈的後車視線距離

關鍵字：

公路總局鄭明典濃霧霾害能見度警告燈

讀者迴響

熱門新聞

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

即／男子跌水泥車慘死　家屬目睹

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

快訊／失聯找不到！新店情侶已成雙屍

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

3劈妹回家陪男友洗澡…驚見胸被吸

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

燦烈爆「多劈」神隱4個月首發聲！

決定一起走…新店情侶陳屍床上腐敗發臭

苗栗車禍1家3口19歲母獨活　警初判：酒駕超車

插延長線突爆炸　7歲女童手指慘燒黑

前台積電發言人孫又文自曝退休後「一張都沒賣」

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

孫芸芸辣腿翹臀靠「深蹲」

更多

最夯影音

更多
GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了
粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面